¿Qué tienen que ver Ben & Jerry's y Kamala Harris? Pues,Ben Cohen y Jerry Greenfield, cofundadores de la famosa marca de helados, han lanzado un sabor inspirado en la actual Vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial del Partido Demócrata. "Kamala's Coconut Jubilee", es parte de una iniciativa que busca llamar la atención de votantes para favorecer a Harris en su competencia por la presidencia.

Los cofundadores de Ben & Jerry's se unieron a la organización progresista MoveOn Political Action para realizar una gira con camiones de helados que pasarán por más de 20 estados. La campaña se llama 'Scoop the Vote'.

Durante cada parada, "Scoop the Vote" regalará helados y obsequios además de ayudar a la gente a desarrollar su propio plan para votar antes del próximo 5 de noviembre.

So @benandjerrys created a special ice cream for #KamalaHarris known as "Kamala's Coconut Jubilee".

En un comunicado de prensa, MoveOn Political Action, anunció que diversos "invitados especiales", incluidos funcionarios electos y activistas, se sumarán a los recorridos.

"La gira de camiones de helados 'Scoop the Vote' de MoveOn llegará a los votantes donde estén y ayudará a movilizar a nuestras comunidades para derrotar a Trump de una vez por todas este otoño", aseguró Rahna Epting, directora ejecutiva del grupo, en su misiva.

Epting destacó lo reñida que probablemente serán las elecciones y agregó: "La emoción y la alegría están de nuestro lado en este momento, pero no podemos perder de vista lo reñidas que serán estas elecciones. Solo unos cuantos miles de votos decidirán si vivimos en una democracia con Kamala Harris o en una dictadura con Donald Trump".

¿Por qué el sabor a coco para Kamala Harris?

Ben & Jerry's eligió el sabor a coco precisamente por el meme viral del cocotero de Kamala Harris, que surgió de una anécdota que la vicepresidenta contó el año pasado durante un discurso en la Casa Blanca en el que citaba a su madre hablando de las generaciones más jóvenes.

En el vídeo se ve a Kamala riendo mientras cuenta cómo su madre decía: "¿Crees que te has caído de un cocotero? Tú existes en el contexto de todo lo que vives y de todo lo que vino antes de ti". La imagen del cocotero pronto se convirtió en una señal de apoyo a la candidata demócrata. "You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you," citó Harris.

Esta no es la primera vez que Ben & Jerry's lanza sabores de edición limitada en respaldo a determinadas causas o candidatos políticos. En 2021, la empresa presentó "Change is Brewing", creado para apoyar la legislación de seguridad pública presentada por la representante Cori Bush (demócrata por Missouri). En 2018, lanzó un sabor que celebraba la Marcha de las Mujeres, y para las campañas presidenciales en 2016 y 2020, del senador Bernie Sanders, Ben & Jerry's creó una versión para ayudar al candidato progresista.