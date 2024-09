El reality show 'Rica, Famosa, Latina' cautivó a la audiencia hispana durante diversas temporadas, presentando las vidas glamorosas y los dramas de un grupo de mujeres latinas influyentes. Este mes el programa, que en su momento fue innovador, está cumpliendo 10 años.

Después de tantas temporadas, tanto drama y tanto llanto, cabe la pregunta:¿qué ha sido de ellas después de apagarse las cámaras?

Te puede interesar: Familias latinas con reality shows

A continuación, te presentamos un recorrido por las vidas de algunas de las participantes más destacadas y cómo han evolucionado sus carreras y vidas personales.

Niurka Marcos

La cubana más polémica del reality sigue siendo una figura constante en los medios de comunicación. Ha participado en otros programas de televisión, ha lanzado música y mantiene una activa presencia en redes sociales. Su personalidad extrovertida y sin filtros la ha convertido en una de las favoritas del público.

Desde su salida de 'La Casa de los Famosos México', la cubana no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Sus opiniones sinceras y directas, características de su personalidad, han generado tanto admiradores como detractores.

Niurka ha continuado siendo un referente en las redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal y profesional, además de expresar sus puntos de vista sobre diversos temas.La relación con su familia ha sido otro de los focos de atención en la vida de Niurka.

La vedette cubana ha demostrado que sigue siendo una de las figuras más populares del espectáculo en México y que su fama no parece disminuir con el paso del tiempo.

Y, por supuesto tenemos que hacer mención a su vida amorosa y es que, recientemente presentó a su nuevo novio:Bruno Espino, conocido también como "El Príncipe". Es un joven modelo, bailarín y actor, 19 años menor que ella.

A pesar de las críticas y los rumores, Niurka Marcos sigue siendo fiel a sí misma y a su estilo de vida, consolidándose como una de las personalidades más icónicas del entretenimiento latino.

Alexa Mansour

La empresaria venezolana ha continuado con sus negocios y mantiene un perfil más bajo en comparación con otras participantes. Sin embargo, sigue siendo una figura influyente en la comunidad latina y comparte frecuentemente momentos de su vida en redes sociales.

Además, Alexa consiguió un importante papel en la exitosa serie 'The Walking Dead: World Beyond', producción que cuenta la historia de dos hermanas, Iris (Aliyah Royale) y Hope (Mansour), que deciden abandonar la seguridad de sus hogares con el fin de emprender, junto a sus amigos, una importante búsqueda en la que se enfrentarán a enormes peligros, conocidos y desconocidos.

Mayeli Alonso

La ex esposa de Lupillo Rivera ha seguido construyendo su marca personal como empresaria y ha participado en otros reality shows. A pesar de los altibajos en su vida personal, Mayeli está presente en el ojo público y ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente.

En julio de este 2024 Alonso trajo al mundo a su tercer bebé, fruto de su amor con el boxeador Andy Ruíz.

Leah Maya Ruiz Alonso, es el nombre de la hermanita menor de los hijos que Mayeli tuvo con Lupillo y que los tiene encantados.

Un dato curioso que llamó la atención de sus seguidores es que el 2 de julio también se conmemoró el que hubiera sido el cumpleaños 55 de la cantante Jenni Rivera, la hermana de Lupillo, quien falleció trágicamente el 9 de diciembre de 2012 en un accidente de avión.

Patricia de León

La ex Miss Panamá ha continuado trabajando en televisión y cine, consolidando su carrera como actriz. Su participación en el reality le permitió ampliar su base de fans y abrir nuevas puertas en la industria del entretenimiento.

La ex Miss Panamá que conquistó Hollywood, es un ejemplo de perseverancia y reinvención. Tras su paso por los concursos de belleza y los medios panameños, la actriz decidió expandir sus horizontes y buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. A pesar de enfrentar barreras culturales y un mercado altamente competitivo, De León logró consolidarse como actriz gracias a su preparación, pasión y perseverancia.

Además, De León ha demostrado ser una mujer multifacética y emprendedora. Su marca de cosméticos: PDL Cosmetics, es un claro ejemplo de su visión empresarial y su capacidad para crear un negocio exitoso.

La actriz panameña atribuye su éxito a su regla de las cuatro "P": preparación, pasión, perseverancia y paciencia. Estas cualidades la han impulsado a superar obstáculos y a alcanzar sus metas.

Mimí Lazo

A pesar de la cantidad de años que han pasado, Mimí Lazo se sigue considerando un ícono venezolano de la actuación, continúa siendo una figura relevante en la industria del entretenimiento. Su talento y carisma la mantienen en el ojo del público.

Más allá de su carrera actoral, Mimi Lazo ha sido un referente en cuanto a empoderamiento femenino y envejecimiento saludable. A través de sus redes sociales y entrevistas, ha compartido sus experiencias y reflexiones sobre la vida, el amor y la importancia de mantenerse activa y positiva. Su imagen ha evolucionado con el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de belleza y elegancia atemporal.

Scarlet Ortiz

La estrella venezolana ha combinado su carrera artística con su faceta de madre y empresaria. Ha participado en diversas producciones y ha demostrado ser una mujer multifacética.

En sus redes sociales comparte momentos de su vida familiar y personal con sus seguidores. Su matrimonio con el actor Yul Burkle sigue siendo un ejemplo de estabilidad y amor, y juntos forman una hermosa familia y, junto a él conduce el podcast 'En las buenas y en las malas', en donde promueven las causas sociales que le apasionan, como el bienestar animal y la importancia de la familia .

Además de su faceta como actriz, Scarlet Ortiz ha explorado otros proyectos profesionales. Se sabe que ha participado en diversas campañas publicitarias y ha incursionado en el mundo empresarial.

Aunque no se han anunciado nuevos proyectos televisivos a corto plazo, los seguidores de Scarlet Ortiz esperan con ansias su regreso a las pantallas. Su talento y experiencia la convierten en una de las actrices más queridas de habla hispana, y muchos fans anhelan volver a verla interpretando personajes inolvidables.

Rosie Rivera

La hermana de Jenni Rivera ahora está abocada a su vida como pastora y acaba de lanzar su primera canción, siguiendo los pasos de muchos en esta famosa y polémica familia Rivera.

A sus 42 años, cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, Rossie comparte detalles de su vida diaria, sus proyectos profesionales y sus viajes. Su popularidad la ha llevado a participar en diversos programas de televisión, como 'Top Chef VIP 3', donde demostró sus habilidades culinarias.

Sin embargo, la vida de Rossie no ha estado exenta de desafíos. En 2021, tras acusaciones de malversación de fondos por parte de sus hermanos, decidió renunciar a su puesto en Jenni Rivera Enterprises. Este episodio marcó un punto de inflexión en su carrera y generó gran controversia en los medios.

En el ámbito personal, Rivera está casada con Abel Flores y es madre de tres hijas. Su familia es una de sus mayores fuentes de inspiración y apoyo. A través de sus redes sociales, comparte momentos especiales junto a sus seres queridos y muestra su faceta más maternal.

No cabe duda de que 'Rica, Famosa, Latina' dejó un legado duradero en la televisión hispana. El programa no solo entretuvo a millones de espectadores, sino que también sirvió como plataforma para que muchas mujeres latinas mostraran su talento y su personalidad. Aunque el show ya no esté al aire, las participantes continúan siendo figuras influyentes en la cultura latina.

Además, muchas de las participantes de 'Rica, Famosa, Latina' han utilizado la plataforma del reality para impulsar sus carreras en diferentes ámbitos. Algunas se han enfocado en la actuación, otras en la música, y otras más en el emprendimiento.