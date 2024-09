La ceremonia de los Premios Emmy 2024 estuvo llena de emociones, con todo el glamour que caracteriza a la industria del entretenimiento, pero también marcada por un fuerte enfoque en temas sociales. Las principales ganadoras fueron en el rango de series dramáticas 'Shogun' y en el de comedia 'The Bear'.

En ambas series ganaron actores latinos, Liza Colón-Zayas y Néstor Carbonell, y , en general, se sintió un avance en cierto modo histórico hacia una televisión más inclusiva.

Sin embargo, a pesar de estos logros, figuras clave de la comunidad latina y LGBTQ+ como Nava Mau, Isa López, Selena Gomez y Sofía Vergara se fueron a casa sin el galardón.

Nava Mau, actriz trans y activista, hizo historia al ser la primera latina trans nominada por su papel en 'Baby Reindeer'. También la primera mujer trans nominada en la categoría de Mejor Actriz Secundaria en una serie de duración limitada. Aunque no ganó, su nominación fue un gran paso para la visibilidad trans en la industria.

Isa López, aclamada directora mexicana, fue nominada por 'True Detective: Night Country', pero tampoco logró el premio, aunque su nominación fue un hito para las creadoras latinas.

Sofía Vergara fue nominada en la categoría de 'Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Antología' por su interpretación de Griselda Blanco, la infame "Madrina de la Cocaína", en la miniserie de Netflix 'Griselda'.

Esta nominación deja un importante precedente, ya que es la primera vez que una actriz latina recibe una nominación en esta categoría. Vergara, quien también fue productora ejecutiva de la serie, impresionó a la crítica con su retrato de la criminal colombiana que dirigió uno de los cárteles de drogas más lucrativos de la historia en los años 70 y 80​.

Por su parte, Selena Gomez, nominada como productora y actriz por 'Only Murders in the Building', tampoco consiguió llevarse ningún Emmy, a pesar de hacer historia como la latina más nominada en la categoría de producción.

Aunque no ganaron, su presencia y logros refuerzan la importancia de la representación latina y LGBTQ+ en la televisión actual.

Entre las series más nominadas estuvieron 'Shōgun', con 25 nominaciones, que cerró la noche con 18 galardones, rompiendo el récord de cualquier serie dramática en una sola temporada.

'The Bear', que arrasó con 23, se fue a casa con 11 Emmys, uno más que el año pasado. Uno de los momentos destacados fue cuando Evan Moss Bachrach ganó el premio a 'Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia', y Jeremy Allen-White repitió su victoria como 'Mejor Actor Principal en Serie Dramática' por segundo año consecutivo.

A pesar de la celebración, la ceremonia no estuvo exenta de la tensión política que se vive en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales, lo que añadió un trasfondo un poco más delicado a la velada.

Uno de los momentos más destacados en el ámbito de la actuación este año fue la nominación de Meryl Streep como Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Only Murders in the Building'.

Sin embargo, fue Liza Colón-Zayas quien se llevó el galardón, haciendo historia al convertirse en la primera latina en ganar este premio por su interpretación en la serie 'The Bear'. Al recibir el trofeo, Colón-Zayas envió un poderoso mensaje: "A todas las latinas que me están viendo, sigan creyendo, luchen por sus derechos y voten".

Su victoria no solo marca un hito en los Emmy, sino que también inspira a las comunidades latinas y refuerza el llamado a la acción en la defensa de sus derechos.

Elizabeth Debicki se consagró como 'Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática' gracias a su conmovedora interpretación de la Princesa Diana en 'The Crown'.

Al recibir el galardón, expresó su profunda gratitud, mencionando que encarnar a Diana fue "el privilegio de su vida". Debicki destacó la carga emocional de su actuación, que rindió homenaje a una de las figuras más icónicas del siglo XX, logrando captar la esencia y complejidad del personaje.

En otra parte de la noche, la legendaria Candice Bergen, famosa por su rol en la serie Murphy Brown, subió al escenario con un discurso de cierto tono político. Bergen criticó los ataques recientes contra mujeres solteras y sin hijos, defendiendo la importancia de los derechos individuales y la libertad personal.

Luego Bergen presentó el premio a 'Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia', que fue otorgado a Jean Smart por su brillante actuación en 'Hacks'. La victoria de Smart, quien superó a contendientes como Selena Gomez, fue recibida con una ovación de pie, reconociendo su trayectoria y talento indiscutible en el mundo de la televisión

Jessica Gunning celebró el primer Emmy de su carrera tras ganar como 'Mejor Actriz de Reparto en Serie Antológica o Limitada' por su impactante interpretación de la acosadora 'Martha' en 'Baby Reindeer'.

Su actuación, visceral y profundamente emocional, le valió este merecido reconocimiento, consolidando su posición como una de las revelaciones del año. Durante su discurso, Gunning expresó su agradecimiento a su equipo y destacó la valentía del protagonista y creador de la serie, Richard Gadd, en contar una historia tan cruda y personal.

¡Latinos al poder y otra vez haciendo historia! El dúo dinámico mexicano: Gael García Bernal y Diego Luna presentaron la 'Mejor Dirección de una Serie o Película Limitada', completamente en español, otorgándole el premio a Steven Zaillian por 'Ripley', que indicó que hacer la serie en Italia fue un premio en sí mismo.

El actor y comediante Richard Gadd fue galardonado con el premio a 'Mejor Guion para una Serie Limitada' por su obra 'Baby Reindeer'. En su emotivo discurso, Gadd compartió cómo hace diez años su vida estaba en caída libre, y nunca se habría imaginado estar en ese escenario recibiendo un Emmy. Inspiró a la audiencia a nunca rendirse en la búsqueda de sus sueños

El actor John Leguizamo ofreció un poderoso discurso sobre la importancia de los latinos en la televisión, destacando la necesidad de mayor representación y los desafíos que enfrentan los actores de color. Celebró los logros de Isa López, Sofía Vergara, Selena Gomez y Nava Mau, quienes fueron reconocidas en la ceremonia, antes de presentar a Chris Abrego, jefe de la Academia de Televisión.

Abrego resaltó el valor de crear contenido diverso, vital para una representación auténtica. Durante la gala, el prestigioso Governors Award fue otorgado a Greg Berlanti por su trayectoria, especialmente en la inclusión de la comunidad LGBTQ+ a través de series como 'Dawson's Creek y 'Arrow'. Berlanti agradeció a su familia y colegas, subrayando el impacto cultural de la televisión.

Frederick E. O. Toy ganó el premio a 'Mejor Escritor de Serie Dramática' por 'Shōgun', mientras que Richard Gadd recibió su segundo Emmy, esta vez como actor por 'Baby Reindeer'.

Jodie Foster también brilló, llevándose el Emmy a 'Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada' por 'True Detective: Night Country', destacando lo especial que fue para ella interpretar a la detective Liz Danvers.

'Shōgun' continuó cosechando éxitos, con Hiroyuki Sanada ganando 'Mejor Actor en Serie Dramática'. En su discurso, Sanada expresó su sorpresa por el reconocimiento y destacó la importancia de contar historias sobre la historia feudal de Japón.

Anna Sawai, quien interpretó a Lady Mariko, ganó el Emmy a 'Mejor Actriz en Serie Dramática'. En su discurso, agradeció al equipo por su dedicación, mencionando cómo este papel cambió su carrera.

Y para culminar, 'Shōgun' se alzó con el máximo premio como 'Mejor Serie Dramática', con un discurso en japonés e inglés que conmovió a todos.

Por el lado de comedia, 'Hacks' fue la ganadora a 'Mejor Serie' y así los Emmys 2024 llegaron a su fin.

¡Felicidades, ganadores!