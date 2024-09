La artista brasileña Anitta, quien deslumbró en los recientes MTV VMA'S, es famosa no solo por su música si no también porque siempre ha sido muy abierta y honesta cuando se trata de hablar sobre las cirugías plásticas que se ha hecho. Son varias, y según reveló en una entrevista, no ha terminado de modificar su aspecto.

Con orgullo y sin tapujos, ha compartido en innumerables entrevistas su experiencia y opiniones, sobre los cambios en su rostro y cuerpo. convirtiéndose en un referente para quienes buscan aceptar los cambios estéticos como una forma de expresión personal.

En una charla con la productora y presentadora brasileña Maya Massafera, y mientras hablaban sobre sus preferencias de maquillaje, Anitta contó que está considerando hacerse pronto una nueva cirugía, esta vez en la frente.

La razón es que "quiere deshacerse de una vena" de su rostro, que le incomoda cada vez que ser ríe o se enoja. La cantante le dijo a Maya que ya encontró un doctor para realizarse este procedimiento con láser y que le contará luego de hacérselo sobre cómo fue esa experiencia.

También le admiró a Maya sus cejas y su frente, a lo que la youtuber le contó que se había hecho una frontoplastia para levantar sus cejas y eliminar las arrugas sin tener que acudir tanto al botox. Anitta se entusiasmó con los resultados que vio en su entrevistadora y le dijo que quería hacerse lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene dos huesitos en la frente que "le molesta mucho vérselos en las fotos".

Las cirugías plásticas de Anitta

La estrella ha contado en otras entrevistas cómo, desde que tuvo los recursos, empezó a modificar su apariencia. Con la espontaneidad que la caracteriza, ha revelado que diseñó su propia cara usando Photoshop. Cambió virtualmente su nariz y su mentón, y llevó la imagen al doctor para que hiciera los cambios en la vida real.

Además de la rinoplastia y la modificación del mentón, también se sometió hace muchos años a una reducción de pechos y retoques en el abdomen, entre otros procedimientos.

Lejos de intentar ocultar estos cambios, Anitta los asume con total naturalidad y transparencia. Su actitud ha sido admirada por sus fans, ya que busca desmitificar la perfección que se percibe en las redes sociales.

Para ella, es importante que el público joven sepa que hay un camino para llegar a esa imagen que muchas personas consideran ideal. Al final del día, Anitta sostiene que cada quien debe hacer lo que le haga sentir bien consigo mismo, sin miedo a las opiniones o al qué dirán.

En cuanto a su vida cotidiana, Anitta le pidió a Maya que le dijera cómo era viajar con ella, a lo que Massafera dijo que lo mejor del mundo era que Anitta se ocupaba de organizar absolutamente todo. En ese momento, Anitta aprovechó para contar que una de las cosas que más le gusta de viajar es reunir a muchas personas para ir a pasarla bien, que podría llevarse en un mismo paseo a más de 30 personas y que eso la hace muy feliz.