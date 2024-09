Miley Cyrus se enfrenta a una demanda por infracción de derechos de autor interpuesta por Tempo Music Investments, que alega que su exitoso sencillo 'Flowers' plagia partes significativas de la canción 'When I Was Your Man' de Bruno Mars.

Según los documentos legales presentados, la compañía afirma que existen claras similitudes entre ambas canciones, que incluyen la melodía, la progresión de acordes y el coro, lo que sugieren que 'Flowers' fue "intencionalmente copiada" de la balada lanzada por Bruno Mars en 2012​.

Miley Cyrus is being sued for copyright infringement by Tempo Music Investments, a company claiming it owns a share of the copyright for Bruno Mars’ “When I Was Your Man.” pic.twitter.com/cNsBoxAHvJ — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2024

La demanda sostiene que 'Flowers' reproduce elementos clave de 'When I Was Your Man', y que Miley Cyrus, su equipo de producción y su disquera habrían tenido acceso a la canción de Bruno Mars.

Tempo Music Investments busca una compensación económica por los daños y solicita que se impida la distribución o interpretación de 'Flowers'.

A pesar de las acusaciones, es importante destacar que Bruno Mars no es parte de la demanda, y hasta el momento, ni Miley Cyrus ni su equipo han respondido públicamente​.

La historia detrás de la demanda

El trasfondo de esta disputa legal es aún más intrigante por las teorías que rodean a 'Flowers'. Desde su lanzamiento, muchos fanáticos y medios han señalado que la canción de Miley Cyrus podría haber sido escrita como una respuesta directa a 'When I Was Your Man'.

En esta balada, Bruno Mars lamenta no haber sido un mejor compañero y canta sobre gestos románticos que desearía haber hecho por su pareja.

En contraste, Miley Cyrus ofrece en 'Flowers' una narrativa de empoderamiento, afirmando que puede "comprarse flores" y "amarse mejor" a sí misma, lo que ha llevado a muchos a interpretar la canción como una declaración de independencia tras su separación de Liam Hemsworth​.

El vínculo entre 'When I Was Your Man' y 'Flowers' se intensificó cuando se supo que la canción de Bruno Mars había sido supuestamente dedicada por Liam Hemsworth a Miley Cyrus durante su relación, lo que hace que las similitudes entre ambas letras sean aún más evidentes.

Para agregar más leña al fuego, el lanzamiento de 'Flowers' coincidió con el cumpleaños de Liam Hemsworth, lo que alimentó la teoría de que el sencillo fue una respuesta a su relación y posterior ruptura.

Si bien es común que las canciones tomen inspiración de otras, y a menudo los artistas hacen referencia o responden a temas musicales anteriores, la línea entre influencia e infracción de derechos de autor puede ser difusa.

Ahora, será responsabilidad de las cortes determinar si las similitudes entre 'Flowers' y 'When I Was Your Man' cruzan esa línea​.

El caso de Miley Cyrus no es el único donde se han presentado demandas por plagio. Otros éxitos que han enfrentado situaciones similares incluyen:

'Blurred Lines' de Robin Thicke y Pharrell Williams: En 2015, ambos artistas fueron demandados por la familia de Marvin Gaye, alegando que la canción copió elementos de la icónica canción 'Got to Give It Up'. El jurado falló a favor de la familia de Gaye, resultando en una indemnización de 5 millones de dólares​.

'Stay With Me' de Sam Smith: En 2014, Smith fue acusado de plagiar el coro de 'I Won't Back Down' de Tom Petty. El caso se resolvió fuera de los tribunales, y Petty y su coautor Jeff Lynne recibieron créditos como coautores de 'Stay With Me'.

'Shape of You' de Ed Sheeran: En 2018, Sheeran fue demandado por supuestamente copiar la melodía de 'Oh Why' de Sami Chokri. Aunque el caso fue largo, el tribunal finalmente falló a favor de Sheeran en 2022​.