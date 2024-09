Artistas venezolanos como Mau y Ricky, Danny Ocean, Elena Rose, Los Mesoneros, Lagos y más recibieron hoy nominaciones para la 25ª edición anual de los Latin GRAMMYs, la celebración más prestigiosa de la música latina en el mundo.

A diferencia de otros años, cuando la representación del país sudamericano estaba concentrada en las categorías más nicho, en 2024 hubo una explosión de nominados en renglones destacados como pop, rock, contemporáneo hasta tropical y tradicional.

Entre los trabajos más destacados está el disco 'Hotel Caracas' de Mau y Ricky, que fue nominado como mejor Álbum Vocal Pop y su largometraje del mismo nombre, filmado en su totalidad en Venezuela, compite en la categoría de Mejor Video Largo. También compiten en la categoría de Mejor Video Musical por lal entrega audiovisual de su canción 'Glock'.

Danny Ocean también tiene dos nominaciones, una por su tema 'Amor', parte de su más reciente discolargo 'Reflexa' y por la canción 'Caracas en el 2000', con Elena Rose y Jerry Di, también venezolanos.

También tienen dos nominaciones Viniloversus, C4 Trío, Daniel Durán, Luis Jiménez, por sus trabajos con Los Mesoneros y Lagos, y el director Daniel Durán.

A continuación lista de categorías con talento venezolano:

Mejor Álbum Vocal Pop

'Tofu'- Caloncho

'mp3' - Emilia

'El Viaje' - Luis Fonsi

'Hotel Caracas' - Mau y Ricky

'Orquídeas' - Kali Uchis

'Escrita' - Nicole Zignago

Mejor Canción Pop

'A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie 'Zorro')' - Julio Reyes Copello & Mariana Vega

'A Las 3' - Paty Cantú, Ángela Dávalos, Leon Leiden & Saibu

'Ahora' - David Bisbal & Carlos Rivera

'Amor' - Danny Ocean

'Dime Quién' - Lagos

'Feriado' - Rawayana

'Igual Que Un Ángel' - Kali Uchis & Peso Pluma

Mejor Álbum de Rock

'El Dorado (En Vivo)' - Aterciopelados

'Diáspora Live Vol.1' - La Vida Boheme

'Herencia Lebón' - David Lebón

'Alicia En El Metalverso' - Mägo De Oz

'Mi Mejor Enemigo' – Viniloversus

Mejor Canción de Rock

'Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá)' - Diamante Eléctrico

'Animal Temporal' - Viniloversus

'Camaleónica' - Ali Stone

'No Me Preguntes (Live)' - Draco Rosa

'Qué Más Quieres' - The Warning

Mejor Canción Pop/Rock

'Acapulco' - Siddhartha Featuring Emmanuel Horvilleur

'Afilá' - Ali Stone

'Blanco y Negro' - Lagos Featuring Elena Rose

'5 Horas Menos' - Conociendo Rusia Featuring Natalia Lafourcade

'Diciembre' - Los Mesoneros

Mejor Álbum de Salsa

'Yo Deluxe' - Christian Alicea

'Muevense' - Marc Anthony

'Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)' - Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta

'Joyas Que Bailan' - Ronald Borjas

'Coexistencia' - Luis Figueroa

Mejor Álbum Tropical Tradicional

'Rodando Por El Mundo' - José Alberto 'El Canario'

'Tengo Algo Que Decirte' - Luis Fernando Borjas

'Voces De Mi Familia' - Alex Cuba

'Los Mismos Negros' - Yelsy Heredia

'A Mis Ancestros' - Yeisy Rojas

Mejor Álbum Instrumental

'Impronta' - Omar Acosta

'Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble' - Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

'Capriccio Latino' - Alexis Cárdenas

'Encontro Das Águas' - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

'Tembla' - Hamilton De Holanda & C4 Trío

Mejor Álbum Folclórico

'Canto Y Rio' - Martina Camargo

'C4 Suena A Navidad' - C4 Trío

'Raíz Nunca Me Fuí' - (Lila Downs, Niña Pastori, Soledad)

'Paisajes' - Ciro Hurtado

'Bullerengue Y Tonada' - Tonada

Mejor Video Musical Versión Corta

'Ale Ale (Official Video)' - Marc Anthony; Carlos Pérez, video director; Joanna Egozcue, video producer

'Baticano' - Bad Bunny; Stillz, video director

'Oliveira Dos Cen Anos' - C. Tangana; C. Tangana, video director

'Sálvanos' - Leonel García; Nuno Gomes, video director; Nuno Gomes, video producer

'Glock' - Mau Y Ricky; Daniel Duran, video director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, video producers

'313' - Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz; Residente, video director; Carolina Wolf, video producer

Mejor Video Musical Versión Larga

'Beautiful Humans Vol 1. Documental' - Alemor; Wismer Jimenez, video director; Alemor & Wismer Jimenez, video producers

'Meu Karma' - Jovem Mk; Kaique Alves, Gabriel Avelar & Beto Galloni, video directors; Rodrigo Castello, Mariê Nunes & Eduardo Saraiva, video producers

'Hotel Caracas' - Mau Y Ricky; Daniel Duran, video director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, video producers

'Grasa (Album Long Form)' - Nathy Peluso; Agustín Puente, video director

'Nacimos Llorando' - Rubio; Fernando Cattori, video director; Luis Betances, Fernando Cattori, Josep Pardo, Jaume Rigual, Ana Laura Solis, Aura Solis & Joe Solis, video producers

Los Latin GRAMMYs son una plataforma fundamental para visibilizar la música latina y celebrar el talento de los artistas. La presencia de los venezolanos en esta edición es una muestra del gran momento que vive la música del país.

Es importante destacar que, la ceremonia de entrega de los Latin GRAMMYs 2024 se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami y será transmitida en vivo por la cadena Univisión, desde las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. hora del centro).