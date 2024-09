El esperado regreso de Luis Miguel a los escenarios no ha defraudado a casi nadie, pues el intérprete ha cumplido o repuesto casi todas las fechas que ha pactado. No solo eso, sino que también ha llenado cada foro en los que se ha presentado, a tal grado de que en algunos sitios se abrieron más fechas para cubrir la alta demanda de boletos.

A pesar de que no se ha salvado de las críticas, pues no han faltado los que dicen que no canta, que sus shows duran muy poco y que no interactúa con los espectadores, la realidad es que las cifras lo acompañan, tanto que ya poseería el título de la gira latina con mayor recaudación de toda la historia.

"El histórico 'Luis Miguel Tour 2023-2024' se convierte en la gira latina con mayor recaudación en la historia 😮 Ha recaudado un total de $320.4 millones de dólares, con 2.1 millones de boletos vendidos en 145 diferentes shows. Monumental", escribió la cuenta de Instagram Luis Miguel Charts.

El nuevo logro del esposo de Paloma Cuevas no pasó desapercibido entre sus fans, quienes se mostraron muy orgullosos de todo lo que ha logrado en los últimos meses, pues ha demostrado que tenemos al reconocído 'Sol de México' para rato.

"Normal. Si es el mejor de todos los tiempos ☀️", "Se merece todo lo mejor! 👑🙌", "Grande, ídolo", "Solo 'El Sol' lo pudo hacer", "Merecidísimo!!! Que tus voz nos siga haciendo felices tanto a vos como a nosotros!!!", "Siempre será el Rey", se lee en algunos de los comentarios que le han dejado sus fans.

Así comenzó su regreso a los escenarios

El retorno de 'El Sol' a los escenarios se concretó el 3 de agosto del 2023 con una serie de conciertos que ofreció en Buenos Aires, Argentina. De ahí se presentó en Chile, Estados Unidos, México, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

También pisó los escenarios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Canadá y España.

Actualmente se encuentra dando una serie de conciertos en diversas ciudades de México, país que, junto a Argentina y Estados Unidos, es donde más furor ha causado su retorno a los escenarios musicales.

Le robó el trono a Bad Bunny

En 2018 y 2019 Luis Miguel, en el marco de su entonces gira, 'México por Siempre', logró recaudar $10.4 millones tras la venta de 956,000 entradas en 116 funciones, lo que convirtió a ese tour en la gira latina más taquillera de la historia, sin embargo, el gusto le duró poco, pues en el 2022 fue superado por la serie de conciertos que ofreció Bad Bunny, pero lo que es del César es del César y Luis Miguel ya recuperó su trono y así seguirá por un tiempo más, pues sigue facturando y abriendo fechas.