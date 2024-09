¡Selena Gómez se robó todas las miradas en los Emmy 2024! ¿Qué importa si no se llevó esta vez la estatuilla a casa, igual la pasó bomba frente a las cámaras e hizo alarde de una sonrisa radiante a la que la acompañaban 600 cristales de diamantes y su novio Benny Blanco.

¡Así se le vio!

La cantante, actriz y productora llegó a la alfombra roja con un vestido que dejó a todos boquiabiertos. Fue con un espectacular diseño de Ralph Lauren, hecho de una combinación de terciopelo y seda negra que le daba un aire muy sofisticado y chic.

Pero, lo que realmente hizo que el vestido brillara fue el escote halter, cuidadosamente decorado con 600 cristales de diamantes. Selena sabía lo que hacía: ¡menos es más! Así que complementó su look con unos pendientes en forma de un ramillete de hojas, brazaletes, anillos, y el pelo suelto, peinado perfectamente a la mitad, que resaltaba el contorno de su cara​.

Pero la noche no solo fue especial por su espectacular atuendo. Selena también estaba nominada en los Emmy, ¡por partida doble! Una por su interpretación de Mabel Mora en 'Only Murders in the Building' y, la otra, como productora ejecutiva de la serie (su tercera nominación consecutiva en esta categoría). Esto la convirtió en la productora latina más nominada en la historia de los Emmy, un logro nada fácil y que celebramos por todo lo alto.

Ahora, hablemos de amor. Selena Gómez llegó al evento con su novio, el productor musical Benny Blanco. La historia de estos dos tiene a todos sus fans con el corazón derretido. Los dos habían trabajado juntos en 2019 en la canción 'I Can't Get Enough', y aunque aún no está del todo claro el timeline de su amor, no fue sino hasta diciembre de 2023 cuando hicieron pública su relación. ¡Y vaya manera de confirmarlo! Selena compartió una foto en sus redes en la que llevaba un anillo con la inicial 'B', dejando todos los rumores confirmados: ¡Benny y ella estaban juntos!​

En los Emmy 2024, Benny decidió no robarle protagonismo a su chica. Aunque no se le separó ni un minuto. El cantante asistió a los Emmy con un look que hacía juego con el de Selena. Usó un traje negro con un patrón floral de destellos brillantes que le daba ese toque similar al de su novia. Completó su atuendo con una cadena dorada y un dije en forma de corazón.

Aunque no caminaron juntos por la alfombra roja, la pareja se mostró muy cariñosa dentro del evento, sentados uno al lado del otro y disfrutando todo momento de la ceremonia en el Teatro Peacock en Los Ángeles.

La relación entre Selena y Benny ha sido progresiva y parece estar construida sobre una base de amistad, confianza y apoyo mutuo. Aunque prefieren mantener su vida personal en privado, han dejado ver algunos destellos de su romance en redes sociales.

Desde que hicieron oficial su relación en diciembre, Selena ha comentado sobre lo que siente y cómo se siente con el productor, e incluso habló sobre los riesgos que le traería ser madre en este momento.

Por otro lado, sus fans no paran de enviarles mensajes de apoyo, y es que se les ve tan felices que es difícil no emocionarse. ¡Así queremos verlos siempre!