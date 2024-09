Si hay un famoso que tiene un master en amores tipo yo-yo ese es Cristian Castro. Sus muy públicas relaciones que empiezan, terminan, vuelven a empezar y más, le han convertido para muchos en México en la cara de ese tipo de amor que llaman 'Apache'.

Esa dinámica se ha visto en su reciente y escandalosa relación con su actual pareja Mariela Sánchez. Pero lo cierto es que El Gallito Feliz tiene relaciones tóxicas que le han hecho mucho daño hasta en las amistades. Un ejemplo de ello es el cariño que les manda a quienes desde hace años lo borraron de sus vidas, como sucede con Luis Miguel.

'El Sol de México' lo ignoró en uno de sus shows

En una entrevista que otorgó a Ángel de Brito, en el programa de streaming 'Ángel Responde', el hijo de Verónica Casto y Manuel 'El Loco' Valdés habló de su relación de amor y odio con 'El Sol de México', a quien, incluso, fue a ver a uno de sus conciertos, pero este lo ignoró de principio a fin, pese a que él hizo todo lo necesario para que por lo menos le dedicara un guiño.

" La verdad es que no lo entiendo porque yo lo quiero, pero a morir", señaló Cristian sobre la nula relación que tienen en la actualidad.

¿Qué distanció a Christian y a Luis Miguel'

El artista asegura que desconoce razones que ha llevado a Micky a ghostearlo, aunque cree que todo tendría que ver con un amor romántico, lo cual no nos extrañaría, pues lo dos se han destacado por tener un corazón demasiado grande para compartirlo con cuanta mujer se les ha atravesado en la vida.

"Él tiene un rollo conmigo, no sé si es por lo de esta chica que salió él y salí yo", dijo en alusión a la famosa modelo y empresaria cubana Daisy Fuentes, con la que ambos salieron. "Cuando yo me enteré que este chico (Luis Miguel) estaba medio enamorado de ella y le dije: '¿Me estás cargando? Somos amigos con Luis. Mañana mismo te tomas el avión y te vas con él", comentó.

También tuvieron conflicto por sus carreras musicales

La relación de ambos con Daisy Fuentes sucedió hace casi tres décadas, cuando ambos eran unos jóvenes cantantes que buscaban comerse el mundo a mordidas, siendo ese otros de los factores que pudo quebrar su relación, ya que número uno solo había uno y ese era Micky.

"Yo era parte de su banda (de Luis Miguel) y ya había hecho una gira, y en el break me invitaron a participar de la grabación de un chico (Cristian Castro) del que ni sabía el nombre. Pedí que se haga en San Diego porque yo estaba recién casado y quería quedarme en casa, no volver a viajar. Ahí conocí a Cristian, grabamos y ya", contó una vez Kiko Cibrián, uno de los colaboradores más cercanos al Sol de México hasta el día de hoy.

La sorpresa fue cuando regresé a México y 'No podrás' sonaba en todas partes. (...) Un día recibí una llamada de Hugo López, que me regañó. 'El number one es otra persona', dejó en claro. Y después llegó la invitación para participar en los próximos proyectos de Micky. Yo estaba feliz", señaló sobre ese conflicto que tuvo con Luis Miguel y que se vio reflejado en la serie protagonizada por Diego Bonetta.

Mientras uno sigue hablando del otro, el otro ya estaría casado

Si algo ha caracterizado a Luis Miguel a lo largo de su carrera es el hermetismo con el que se mueve, al limitar al máximo su contacto con la prensa y los fans, pero todo parece indicar que ya se habría casado con Paloma Cuevas y así lo dijo a conocer el empresario Rafael Herrerías, quien es un buen amigo del cantante.

"Le di felicitaciones, claro. Salía carísimo ir hasta allá (...) Tenía a mi señora madre y no podía", reveló sobre la boda y los motivos por los que no pudo asistir a la celebración, de la cual ya se había comenzado a especular, pero no fue hasta sus declaraciones que ya se dio más que confirmada.