Donna Kelce, quien ha capturado nuestra atención recientemente por ser la madre de Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift, está lista para dejar su huella en la pantalla chica.

Gracias a una exclusiva de People nos enteramos de que la carismática madre de los jugadores de la NFL, Travis y Jason Kelce, hará apariciones no solo en una si no en dos nuevas películas navideñas de Hallmark este año, cada una en honor a las ciudades vinculadas con las carreras de sus hijos.

La noticia es que el nuevo filme titulado "Christmas on Call", se desarrollará en Filadelfia, la ciudad donde Jason Kelce jugó para los Eagles. La película sigue la vida de los socorristas de primera línea durante la temporada navideña, mostrando sus esfuerzos por equilibrar el trabajo y la vida personal en esta época tan especial.

Donna o "Mama Kelce" como la conocen los seguidores de la NFL, hará una aparición memorable cuando los protagonistas, interpretados por Ser'Darius Blain y Sara Canning, se cruzan con ella mientras recorren la ciudad.

Como buena conocedora de Filadelfia, Donna ayuda a los personajes a disfrutar de un auténtico "cheesesteak", mostrando su lado divertido y espontáneo al asegurarse de que lo pidan "whiz wit", como se hace en la ciudad.

Otro dato que emociona a los fanáticos de la NFL es que la banda sonora de la película, cuenta con una canción de "The Philly Specials", un grupo integrado por jugadores de los Eagles, incluido el propio Jason Kelce. La canción, titulada "Santa Drives an Astrovan", forma parte de un álbum benéfico que destinará sus ganancias al Children's Crisis Treatment Center y al Children's Hospital of Philadelphia.

Pero la participación de Donna no termina ahí. También estará presente en otra película navideña de Hallmark, "Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story", ambientada en Kansas City, donde Travis Kelce juega para los Chiefs.

En esta cinta, que se estrenará el 30 de noviembre como parte del "Countdown to Christmas" de Hallmark, Donna interpreta a la gerente de un famoso restaurante de barbacoa, un papel que celebra el espíritu festivo y deportivo de la ciudad. Su aparición fue anunciada con entusiasmo, vistiendo una camiseta con el número 87, en honor a Travis, dejando en claro su inquebrantable apoyo a sus hijos.

La participación de Donna Kelce en estas dos películas no solo muestra su amor por las ciudades que han marcado las trayectorias deportivas de sus hijos, sino también su versatilidad y encanto que la han convertido en una figura muy querida por los fanáticos de la NFL y ahora también por los Swifties. ¡Este año, la Navidad se tiñe de fútbol y espíritu familiar con la suegra de Taylor Swift!