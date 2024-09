No dia 11 de janeiro de 1985, ou seja, há 39 anos o IRON MAIDEN se apresetava no Rock in Rio. ----- On January 11, 1985, that is, 39 years ago, IRON MAIDEN performed at Rock in Rio. #IronMaiden #aceshigh #ThisDayInMetal #ThisDayInMusic #ThisDauInMusicHistory #NWOBHM #NWOBHMFans #TraditionalHeavyMetal #TraditionalHeavyMetalFans #RockInRio1985 #RockInRio #RockIsNotDead #IronMaidenOfficial #IronMaidenFans #HoraDeBaterCabeça #RockFmBrasil #Curiosidades #RioDeJaneiro #HellDeJaneiro