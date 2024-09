Tito Jackson, uno de los hermanos de Michael Jackson, y parte del grupo musical The Jacksons murió a los 70 años. Así lo informó Steve Manning, un amigo cercano a la familia, quien manejó la carrera de los hermanos por muchos años.

Tito, cuyo nombre completo era Toriano Adaryll Jackson, era el hermano del medio, el tercero de los cinco hijos de Joe y Katherine Jackson, quienes cambiaron como se percibía en el mundo la música hecha por afroamericanos. Es el tercer hijo en fallecer de los 11 que tuvo la pareja.

Aunque todavía no se ha informado oficialmente de la causa de su fallecimiento, Manning cree que Tito falleció de un ataque al corazón, mientras conducía desde el estado de Nuevo México hacia Oklahoma, donde tenía su residencia.

Aunque todos los Jacksons hablan de su hermano Michael, Tito era uno de los más cercanos al Rey del Pop. Incluso, recientemente dijo que él y sus hermanos lo sentían con ellos en el escenario.

"El mundo no fue nada amable con Michael. No sé por qué. Siempre decía que si no lo tuviéramos, seguro que lo extrañaríamos. Su muerte fue una gran tragedia. El mundo definitivamente perdió mucha bondad de él porque no solo era un músico o un artista, era una persona amorosa. Le encantaba dar", dijo hace un mes.

La familia de Tito Jackson

Al artista le sobrevive su madre, sus hermanos y hermanas, Janet Jackson y LaToya, así como sus hijos Toriano Adaryll "Taj" Jackson, Jr., Taryll Adren Jackson y Tito Joe "TJ" Jackson, así como sus nueve nietos.

Aunque todos los miembros de la familia Jackson son intrumentistas y cantantes, Tito era un virtuoso de la guitarra y era reconocido por su capacidad de tocar todo tipo de géneros con ella. Incluso desde que era un adolescente, sus solos en la guitarra eran descritos como "electrizantes".

En 2003, Tito se lanzó como artista en solitario, dedicándose a tocar y cantar blues. En los últimos 10 años sacó los discos 'Tito Time' en 2016 y 'Under Your Spell' en 2021.

Tito y sus hermanos Marlon y Jackie tenían planes de presentarse en el Hard Rock de la ciudad de Cincinatti, el próximo 1 de noviembre.

¡Condolencias a la familia!