La experiodista Lauren Sánchez, pareja sentimental de Jeff Bezos, está metida en tremendo lío después de que Alanna Zabel, quien fuera su instructora de yoga del 2007 al 2010, decidiera demandarla por presuntamente plagiar su libro infantil 'Dharma Kitty Goes To Mars'.

De acuerdo a la coach, el libro que Lauren lanzó el pasado mes de agosto, y que tituló "The Fly Who Flew To Space', guarda grandes similitudes con el material que ella misma lanzó en el 2022 y que le llegó a mostrar en su momento debido a la estrecha relación que tenían.

Serían iguales en un 60%

Tras lo ocurrido, decidió emprender acciones legales en contra de Sánchez, tal y como lo dio a conocer el portal TMZ, pues asegura que el contenido del libro es exactamente el mismo en un 60%.

"Zabel, quien envió a Sánchez dos cartas de cese y desistimiento antes de la publicación de este último libro, afirma haber contactado a la destacada reportera de entretenimiento en 2022 para presentarle el concepto de un libro infantil sobre un gato que vuela a Marte", informó TMZ.

Acusó a Lauren de celos y de querer ser como ella

La yogi, quien había expuesto la situación en sus redes sociales, asegura en la demanda que ha sido víctima de actos de celospor parte de Lauren desde hace 14 años, incluso señaló a la pareja de Bezos de querer ser como ella.

"Lauren siempre ha demostrado su deseo de parecerse a Zabel, una instructora de yoga auténtica, independiente, de espíritu libre, trabajadora y orientada al servicio público", se lee en la demanda.

La demanda también señala que la traición y el robo de Sánchez le han causado a Zabel un grave daño emocional.

Así definió Lauren el origen de su libro

Si bien es cierto que Sánchez aún no se ha pronunciado sobre la polémica que la persigue, hace unos días habló sobre su libro, el cual le vino a la mente, según su testimonio, durante un viaje en avión.

"Es una historia muy linda, siempre digo, cuando la gente me pregunta que si escribí este libro, les digo que yo realmente no lo escribí: lo imaginé. La idea surge de un momento simple, inesperado. Un día estamos volando en un avión con mis hijos y de repente esta mosquita pequeñita se metió en la cabina. Se quedó atrapada y andaba revoloteando. Yo pensé: 'Pobre, quedará separada de su familia'. Fue como prender la chispa de la imaginación de cómo hasta las criaturas más pequeñas pueden embarcarse en un viaje increíble", aseguró en entrevista con People en Español.

El libro en cuestión cuenta con dos versiones, una en español y otra en inglés, por lo que puede ser leído por millones de personas en el mundo en su idioma nativo. ¿Será en verdad plagio o una mera coincidencia?