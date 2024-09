El pasado 14 de septiembre la intérprete colombiana Shakira se presentó en el exclusivo club LIV Miami, donde interpretó algunos de sus más grandes éxitos, y estrenó su nuevo tema 'Soltera', en colaboración con Anitta, del cual grabó su video.

Para ello le pidió a sus fans que por una vez en sus vidas se olvidaran de sus teléfonos celulares y se dedicaran a disfrutar del show, sin embargo, hubo un asistente a la presentación que no solo hizo caso omiso a su invitación, sino que además fue captado grabando a la mamá de Milan y Sasha por debajo de su falda, momento que de inmediato se viralizó y causó tremenda indignación.

Tras varios días de repudio por su comportamiento, hace unas horas salió a la luz toda la verdad sobre lo que en realidad habría pasado esa noche y es que resulta que no fue un fan el que grabó a Shak sin su consentimiento, sino que se trató de un miembro del equipo de barranquillera y no, no le estaba grabando la ropa interior.

Pasó que el integrante de su equipo estaba en el lugar tratando de tomar contenido sobre su presentación en el sitio, quedando totalmente descartada la idea original y que se regó como pólvora en Internet y en diversos medios de comunicación.

"Aunque se ha generado un rumor sobre un fan que estaba filmando bajo su falda, lo cierto es que quien estaba grabando era un miembro de su mismo equipo tomando contenido sobre su presentación en la reconocida discoteca de Miami", compartió Sofia Bukele, directora de Hispanic and LATAM Media Relations.

Además de Shakira, en el lugar también se encontraban Danna, Winnie Harlow, Anitta y Lele Pons, quienes se le unieron y animaron el evento desde la cabina del DJ y hasta altas horas de la madrugada.

En el lugar también estuvieron Kyle Kuzma y Fried Montana, quienes se instalaron en la zona VIP del establecimiento. Fue una lluvia de estrellas para una noche en la que brilló Shakira.

Con esta aclaración queda totalmente descartada la teoría de que Shakira fue víctima de acoso y lo mejor de todo es que el supuesto material de sus partes íntimas se quedará en una simple anécdota y no inundará Internet o se venderá por una cifra millonaria. ¿Qué les pareció todo el escándalo que se montó en torno a Shakira y su más reciente show?