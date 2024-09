Daddy Yankee es sin lugar a dudas uno de los artistas más influyentes del género urbano. A pesar de anunciar su retiro de los escenarios en diciembre de 2023, no significó que el boricua no pudiera colarse y conseguir una nominación en la edición de los Latin Grammys 2024, con uno de sus más recientes éxitos 'Bonita'.

Si bien la canción juega con una fusión de ritmos que ya le hemos escuchado anteriormente al gran exponente del género, esta pieza muestra una faceta completamente diferente a los trabajos usuales del mismo. En ella se puede escuchar una letra reflexiva que habla sobre la belleza de vivir a pesar de las dificultades que se pueden atravesar. Es por ello que se ha terminado convirtiendo en un auténtico himno al optimismo.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee expresó lo especial que era esta canción para él, ya que la había escrito en un momento muy difícil cuando una de sus hijas tuvo problemas de salud mental y al sentir la impotencia de la situación, el intérprete pensó en dedicarle esta canción.

"Escribí la canción en un momento en el que estaba pasando por una prueba muy difícil. Vi a mi hija caer en una depresión profunda, y verla así me hizo caer en ansiedad por la impotencia que sentía verla en esa situación. Entonces, al verla sanar, yo también me estaba sanando al mismo tiempo. Fue cuando pensé: necesito crear un tema celebrando la vida, una canción donde no importa lo que sepamos que está en el camino siempre hay esperanza, y hay esperanza en Cristo, Jesús", comentó el cantante.