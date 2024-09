El actor Eric Roberts, padre de Emma Roberts, se disculpa públicamente con su hermana, Julia, en su nuevo libro autobiográfico 'Runaway Train: Or the Story of My Life So Far'.

A lo largo de la obra, el actor comparte detalles de su difícil infancia, su extensa carrera que acumula más de cinco décadas y su compleja relación con Julia Roberts, con quien ha tenido altibajos a lo largo de los años.

Eric describe cómo su infancia en Georgia estuvo marcada por la figura de un padre violento y alcohólico, quien había crecido en un ambiente abusivo. Tras el divorcio de sus padres en 1971, la familia se dividió: mientras Julia y su hermana Lisa permanecieron con su madre y su nuevo esposo, Michael Motes, Eric se quedó con su padre, quien falleció en 1977.

El actor, que por estos días debutó en la nueva temporada de 'Dancing with the Stars', cuenta también que se mudó cuando tenía 17 años a Nueva York para perseguir una carrera en la actuación. Alcanzó el éxito rápidamente, y obtuvo papeles importantes en películas como 'King of the Gypsies' y 'Runaway Train' (1985), con la que obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto en 1986. Sin embargo, detrás de su éxito había un problema: una adicción a la cocaína que deterioró su vida profesional y aún más la personal.

Por esa misma época es cuando Julia se muda a Nueva York para abrirse paso también en la actuación. Eric llegó a afirmar en más de una ocasión que si no fuera por él, Julia no habría tenido la oportunidad de alcanzar el estrellato. Décadas después, en su libro, se retracta de estas palabras, calificándolas como "insensatas" y ofreciendo una disculpa pública a su hermana. "Espero que Julia acepte esta disculpa pública. Fue una tontería haber dicho eso", admite Roberts en su obra.

El actor también reconoce que su adicción afectó todo en su vida. Cuenta que debido a su comportamiento, probablemente Julia y su hermana Lisa sufrieron traumas emocionales. "Lisa y Julia necesitaban amor y protección; en cambio, recibieron miedo e incertidumbre", reflexiona. Además, menciona la pérdida más dolorosa causada por su consumo de drogas: la custodia de su hija, Emma Roberts.

Es por esa razón que las tensiones con Julia se intensificaron. Julia apoyó a la madre de Emma en la batalla por la custodia de la niña, una decisión que Roberts admite hoy en día que fue la correcta, dada su situación en ese momento. "Me imagino que seguiré siendo el hermano de Julia y el padre de Emma Roberts por el resto de mi vida", escribe. "Quiero hacer las paces, hacerme a un lado con orgullo y gracia. Esa es parte de la razón por la que escribí este libro".

En sus memorias también le dedica un espacio a la relación con su padre, y le envía un mensaje a quienes han lidiado con relaciones complejas con padres con un "carácter cruel", alentándolos a que nunca es tarde para sanar y dejar atrás la culpa y el dolor.