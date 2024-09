Anna Delvey, famosa por sus estafas a la élite de Nueva York mientras se hacía pasar por una heredera alemana, también conocida como Anna Sorokin, vuelve a ser noticia por su anunciada participación en el concurso de baile estadounidense 'Dancing with the Stars'.

No sería nada raro de tratarse de una ex convicta cualquiera. La inspiración detrás de la serie de Netflix 'Inventing Anna Delvey' ya cumplió una condena. El detalle es que al salir de la cárcel fue detenida por las autoridades migratorias. La peor pesadilla para cualquier extranjero en Estados Unidos. A diferencia de las miles de personas en esa situación, Delvey no solo está pudiendo salir a la calle, sino trabajar.

La carrera criminal de Anna Delvey

Anna realizaba sus estafas usando tarjetas de crédito falsas o sin fondos para alojarse en hoteles de lujo. Con gran poder de convicción logró que el personal de estos hoteles y negocios aceptara que pagara sus cuentas luego, a través de transferencias bancarias.

Durante su estancia, no solo acumulaba deudas, sino que también usaba los servicios de las instalaciones sin pagar. En algunos casos, convenció a amigos y conocidos que le prestaran dinero o pagaran grandes sumas por ella, alegando que en esos instantes tenía problemas temporales con el acceso a sus fondos. Uno de los ejemplos más prominentes de este caso fue el ocurrido con su amiga Rachel Williams, editora de Vanity Fair, a quien persuadió para pagar más de $60,000 en un viaje a Marruecos.

Tras ser descubierta y condenada por cargos de hurto mayor y estafa en 2019, pasó cuatro años en prisión. Luego, en 2022, pasó al arresto domiciliario, mientras espera que se lleve a cabo su proceso de deportación.

Pero curiosamente, a pesar de su situación legal, Delvey participará en la próxima temporada de 'Dancing With The Stars'. Lo que ha levantado muchas preguntas y polémica sobre cómo alguien con su historial y bajo arresto domiciliario pueda aparecer en un programa de este tipo.

¿Cómo consigue participar en 'Dancing With The Stars'?

A primera vista, parece contradictorio que alguien en la situación de esta famosa usurpadora pueda participar en un programa televisivo de tan alto perfil. Sin embargo, la respuesta radica en que ICE (Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU.) le concedió permisos especiales a pesar de estar confinada a su apartamento en Nueva York bajo estrictas condiciones, como el uso de un monitor de tobillo. Entre las concesiones se encuentra la posibilidad de viajar a Los Ángeles para grabar su participación en el programa.

Este tipo de permisos no son para nada comunes, pero los matices de su caso los han permitido. Anna Delvey ha logrado atraer una atención mediática significativa debido a su historia, y esto ha llevado a que se le otorguen ciertos privilegios que no serían posibles en casos similares. ICE, que inicialmente la detuvo por haber excedido el tiempo autorizado en su visa, ha permitido que pueda trabajar bajo condiciones controladas, argumentando que ella no representa un alto riesgo de fuga en este contexto específico.

La dualidad de su imagen pública

Lo que hace que este caso sea aún más fascinante es la manera en que Delvey ha aprovechado para capitalizar su infamia. Desde su arresto y posterior juicio, su imagen ha sido objeto de libros, una serie de Netflix ('Inventing Anna') y múltiples apariciones en los medios.

Para 'Dancing With The Stars', incluirla en el elenco puede ser una estrategia para captar audiencia, aprovechando la polémica y curiosidad que la rodean. Delvey competirá con su monitor de tobillo, un detalle que el programa no ha ocultado, sino al contrario, lo ha resaltado en las promociones como un elemento más del drama que acompaña su participación​.

Precisamente sobre eso, incluyendo. el rechazo público que pudiera experimentar, Anna Delvey fue cuestionada en la premiere de 'Dancing With The Stars' por People Magazine, a lo que, con el humor negro que le caracteriza, respondió: "No es para tanto. Si alguien está tan molesto por el reparto en un show de baile, no sé qué decirle."

El impacto en su proceso migratorio

A pesar de estas oportunidades laborales, el futuro legal de Anna Delvey sigue en la cuerda floja. Su caso de deportación está lejos de ser resuelto, y aunque ha logrado permanecer en los EE.UU. gracias al trabajo de sus abogados, no queda claro si podrá continuar a largo plazo con su vida mediática dentro del país​.

Por ahora, la combinación de su estado de arresto domiciliario, su condición migratoria pendiente y su capacidad para aprovechar las oportunidades en los medios sociales, han permitido que este personaje vuelva a la luz pública de una manera que pocos habrían imaginado: compitiendo en uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.