Rosalía ha dejado sin palabras a sus fans al compartir un adelanto de lo que podría ser su nueva música tras un largo período en pausa. Este fin de semana, la española compartió a través de su canal de difusión de WhatsApp dos notas de voz. En la primera, le pregunta a sus fans sobre "¿qué les parecía si sacara una canción con esta letra?", lo que vino seguido de un audio de 21 segundos de duración.

En esta segunda nota de voz, se escucha a la española cantar un fragmento de una nueva canción, la cuál podría ser una balada, recordando un poco al estilo musical que la llevó a la fama y alejándose un poco del género urbano que había estado explorando en los últimos años.

"Tú y yo perdidos entre amapolas. Tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria me has disparado", recita la cantautora española.