El artista y empresario colombiano J Balvin no es de los que se queda callado y aclaró que los que lo están involucrando con la campaña presidencial Donald Trump en Estados Unidos, tienen que leer mejor.

Una de las principales características que definen a Balvin es su humor y cómo, sin importar el qué dirán se 'burla' de sus amigos. Esta vez le tocó a Nicky Jam.

"Campeón", fue la palabra que usó Balvin para bromear luego de que Trump dijera a los participantes de su mitin político en Las Vegas que Nicky "está buenísima", al presentar al artista boricuacreyendo que se trataba de una mujer.

Balvin puso su compentario en el post en el que el mismo Nicky hizo chiste de la situación y, junto a una foto con el político escribió: "Nicky Jam, La Potra, La Bichota", acompañado de emojis de risas.

Resalta controversias de J Balvin con otros cantantes

Y, lo que comenzó siendo un comentario chistoso, trajo como desenlace cierta incomodidad y es que, un creador de contenido respondió al comentario de Balvin para tildarlo de "desordenado" y además se atrevió a decir que con razón era que Bad Bunny y Residente le habían tirado en unas de sus canciones.

Pero, el colombiano no se aguantó y también respondió: "Te la voy a dejar clara chismoso porque eso es lo que sos y hater de lejos, Nicky Jam y yo somos hermanos y me río y comento sus chistes. Dije "campeón" porque me río de su situación", dejando claro que su comentario hacía referencia al episodio que protagonizó Nicky. Nada que ver con la campaña política dirigida por Trump en Estados Unidos.

Con esta situación, J Balvin se une a la larga lista de artistas que no permiten que internautas los juzguen en redes sociales y a partir de ahí generen odio.

El post en cuestión ya no existe...

Fue el pasado viernes cuando el artista estadounidense, de origen puertorriqueño, Nicky Jam, posteó una foto junto a Trump, usando una gorra con la frase "Make America Great Again" tras haberse pronunciado en el escenario y decir: "Es un honor para mí conocerlo, señor presidente. La gente que viene de donde yo vengo no tiene la oportunidad de conocer al presidente".

La publicación generó un sinfín de comentarios polémicos, pero una de las reacciones que más ha dado de qué hablar es la de Maná, y es que la banda mexicana decidió poner fin a la colaboración que tenían juntos, y manifestaron: "Maná no trabaja con racistas. Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente", escribió el grupo.

Sin embargo, muchos puertorriqueños e inmigrantes de países latinoamericanos, que han sido blanco de las retórica anti-inmigrante de Trump, lo criticaron duramente en las redes. Tanto, que Nicky bajó el post.