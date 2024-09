¡Madonna lo hizo de nuevo! La artista se convirtió en el centro de la atención en Milan Fashion Week, con el increíble homenaje que le hicieron en el desfile de la casa de alta costura Dolce & Gabana. Claro, no sería ella sin servir un toque de controversia.

Para esta ocasión, Madonna escogió nuevamente al hombre que parece haber capturado la atención este año: el actor cubano Alberto Guerra, esposo de la actriz de telenovelas Zuria Vega.

La cercanía entre Guerra y Madge comenzó después de que la artista lo vio en 'Griselda', la serie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara. Lo escogió a dedo para una sexy sesión de fotos con la revista Reedition, cuya publicación coincidió con los conciertos que dio en la Ciudad de México.

De hecho, tan bien se llevaron, que Guerra fue uno de los afortunados que subieron al escenario del show, en abril pasado. Madonna le hizo un baile sexy y hasta lo invitó al after-party, al que acudió con Zuria de la mano.

En su momento, la prensa mexicana comentó sobre la intimidad que parecía haber entre ellos y hasta le preguntaron a Zuria su opinión. Ella, como la veterana que es en lo de los chismes del mundo del entretenimiento,

"No, ¿a quién le va a dar celos Madonna? Bueno, no sé, a mí hasta la pregunta me da risa, pero no. (Me da) felicidad, muchísimo gusto. Obviamente, nosotros somos siempre los primeros en saber qué se va a hacer laboralmente, personalmente, todo. Estoy muy contenta, como se lo dije a él, creo que más allá de lo que se ve, de la portada, y de subirse al escenario, es una experiencia para él que debe atesorar con muchísimo agradecimiento y es Madonna", dijo la artista en su momento.

El recalentado a la milanesa

Todos pensaron que la cosa había quedado ahí. Sin embargo, Madonna y Alberto Guerra aparecieron juntos en Milán. No es solo que estaban en la misma ciudad al mismo tiempo. El actor estaba sentadito al lado de ella en el desfile de Dolce & Gabana, donde Madonna era la invitada de honor.

Tanto, que las modelos salieron con pelucas haciendo homenaje a su estilo. Madonna agradeció a los diseñadores y estuvo mirando todo, pero ¿de quién pareció más pendiente? ....Solo una frase...'Fan de su relación'.

Alberto Guerra y su Zuria Vega

Los rumores parece que ya han hecho mella en la pareja. Al principio se los tomaron a broma. Ya no más, parece. La actriz dejó de seguir a Madonna en las redes sociales, lo que hoy en día es todo un statement.

Él por su parte, le dedicó una delicada y hermosa foto en sus stories de Instagram: "El hogar es donde está ella" fue el texto que acompañó a la imagen en blanco y negro del brazo de su mujer. Por si a alguien le quedaba alguna duda.