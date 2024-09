Las complicadas relaciones en la familia Rivera tienen un nudo menos. ¡Afortunadamente! En este caso fue Chiquis, quien lo logró.

La hija mayor de Jenni Rivera finalmente pudo dar un paso muy deseado: el de visitar a su padre, José Trinidad 'Trino' Marín, a la cárcel, donde cumple condena por abuso sexual contra ella misma y su tía Rosie. La artista llevaba años con la intención de hacerlo, pero lo consiguió por un motivo muy especial.

Read more: Mira la reacción de Chiquis al encontrarse con la imitadora de Jenni Rivera

La decisión "no fue nada fácil", pero la consideraba "necesaria para poder dejar el pasado atrás y seguir en esta nueva etapa" que está viviendo: su matrimonio con el fotógrafo Emilio Sánchez. Chiquis confesó que sintió "miedo de visitarlo". Si embargo, dice que la situación se volvió un poco más llevadera gracias a que su hermana la acompañó en este importante paso para dejar el pasado atrás.

A pesar del cúmulo de emociones que la invadió, Chiquis afirma que este era un paso importante que debía dar para seguir adelante con su vida. En cuanto a la visita, la cantante expresó que fue una situación extraña, pero que de igual forma le dio la paz que tanto necesitaba.

"Sentí mucho miedo, pero cuando lo vi a él fue algo muy raro. Yo sé que va a haber personas que no están de acuerdo. Cerré ese ciclo. Me sentí muy bien, sentí una paz tan bonita", declaró Chiquis Rivera.

Pero esta no es la primera vez que Chiquis y su padre interactúan tras la condena en prisión. En 2019 y antes de su boda con Lorenzo Méndez, la artista recibió la llamada de su padre desde la cárcel para felicitarla por su boda. Las imágenes de este suceso salieron a la luz debido al reallity 'The Riveras'.

Posterior a la llamada, Chiquis comentó que al final del día sigue siendo su padre.

Así como la visita a la cárcel, Chiquis también visitó el lugar donde ocurrió el trágico accidente que le arrebataría la vida a su madre. En esa ocasión, se encontraba acompañada de sus hermanos, con los que hizo la caminata hasta el lugar.

¿Qué hizo 'Trino' Marín para ir a la cárcel?

La gravedad y el impacto de esta confesión de parte de Chiquis es inmensa considerando que su padre, Trino Marín, se encuentra detrás de las rejas por cargos de abuso sexual cometidos contra Chiquis, su hermana Jacqie y su tía Rosie Rivera.

A pesar de que la condena hacia Trino llegaría en 2007, fue en 1992 cuando Rosie juntó valor y le confesó los hechos a su hermana Jenni Rivera, quien daría anuncio a las autoridades para empezar un proceso judicial contra su exesposo. Sin embrago, Marín lograría escapar y mantenerse prófugo por alrededor de 9 años, hasta su captura en 2006.

Tras un exhaustivo juicio, finalmente Trino fue declarado culpable por 8 diferentes cargos, dentro de los cuales se encontraban actos lascivos con un menor, abuso sexual continuado y ataque sexual con agravantes contra un menor. La resolución del caso concluyó con una condena de 31 años de prisión.

El arte de perdonar para sanar

En su podcast 'Chiquis and Chill', la cantante de 36 años abordó este tema tan sensible desde una perspectiva personal y emocional. Chiquis explicó que el perdón ha sido una pieza clave en su proceso de sanación. "Ir a la iglesia me ha ayudado muchísimo", compartió.

"¿Quién soy yo para no perdonar? No puedo juzgarlo porque no sé por lo que él ha pasado. De hecho, nunca hemos hablado sobre este tema directamente". Este enfoque no solo refleja su fe, sino también su deseo de dejar atrás el dolor y encontrar paz en su vida.