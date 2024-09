Hace unos días llegó a pantalla la serie "Chiquis Sin Filtro", una producción que se puede ver por medio de ViX, donde Chiquis, hija de Jenni Rivera, se sincera sobre su vida y todo lo que le ha tocado vivir a sus 39 años.

Como era de esperarse, la "abeja reina" no pudo evitar hablar de la polémica que existe con sus tíos tras la muerte de la gran "Diva de la Banda", quien falleció el 9 de diciembre de 2012 tras verse involucrada en un accidente aéreo cuando sobrevolaba Iturbide, Nuevo León.

La serie, que se estrenó el pasado 16 de agoto y consta de 10 capítulos, narra la vida de Janney Marín Rivera, como es su nombre real, cuando está debajo o arriba del escenario sin reservas y sin filtros, tal y como lo destaca el título de su docuserie.

"Chiquis abre las puertas de su hogar y su corazón para mostrarnos a la mujer detrás de la artista, y a su lucha diaria por alcanzar sus sueños, sin filtros y sin reservas", se lee en la sinopsis de este proyecto.

Además de hablar de ella, en la producción también se escucha a Chiquis brindar detalles del tipo de relación que lleva con sus tíos, la cual, como es sabido, no es precisamente la mejor, lo que seguramente le duele a su fallecida madre, pero así fue como se dieron las cosas.

Desconoce a Juan, el hermano de su mamá

Desde el episodio uno, la joven intérprete dejó en claro que la relación con sus tíos no es precisamente la mejor, a tal grado que optó por desconocerlos y solo verlos como hermanos de su mamá, pero no como tíos.

"Siempre pasa algo y, desafortunadamente, tiene que ver con un familiar de mi mamá. Yo la verdad desconozco a Juan, ni le puedo decir tío porque no me nace, es el hermano de mi mamá y en un punto sí lo quise mucho, lo vi como a un papá. Ahora lo quiero, pero no como antes. Ya no me cae interés", se sinceró Chiquis en un fragmento de su docuserie.

En el mismo capítulo detalló los golpes bajos de los que ha sido víctima por parte de sus tíos, quienes han hecho hasta lo imposible por ensuciar su imagen.

"Me quieren ver tirada, me quieren ver derrotada, ¿qué es lo que quieren", se oye decir a Chiquis en otro fragmento de su primer capítulo en el que no se anduvo con miramientos, ni contemplaciones.

Culpó a Rosie del distanciamiento con su mamá

De todos es sabido que Chiquis y Jenni no pudieron hacer las paces previo a su muerte por el altercado que tuvieron con Esteban Loaiza, pero el distanciamiento entre madre e hija se agudizó aún más por culpa de Rosie, una de las hermanas de la cantante, o, por lo menos, eso es lo que dio a entender Chiquis en su docuserie, en donde acusó su tía de oponerse a la reconciliación.

"Yo estaba buscando por e-mail, por Twitter, por todos lados hablar con ella, con Rosie y decirle: 'Quiero hablar con mi mamá, por favor, ayúdame' y me decía: 'Tu mamá no está lista, tu mamá no está lista", le habría respondido Rosie a Chiquis.

En su testimonio comentó que hubo un momento de su vida en que llegó a temer que un fan de su mamá buscara hacerle daño por lo mucho que estaba sufriendo la reconocida intérprete a raíz de su distanciamiento y de su supuesta traición con el que en ese momento era el hombre de su vida.

"Yo por mucho tiempo estaba preocupada de: "Me a ver un fan de mi mamá y me va a hacer algo". Yo vivía con ese miedo y tengo que contarlo porque tengo que defender la relación y el amor que yo sé que hay y hubo entre mi mamá y yo", continuó.

Asegura que su tía Rosie nunca la quiso

En otro fragmento de su testimonio, Chiquis detalló que el rencor y resentimiento de su tía Rosie hacia ella no es algo nuevo, sino que se remonta hasta el día de su nacimiento, pues su llegada habría significado que no iba a poder tener el control de todo, sino que ahora la heredera se iba a interponer en su camino y así terminó sucediendo.

"Rosie siempre ha tenido un problema conmigo desde que yo nací y como ella era la del poder, porque tenía todo lo de mi mamá, pues él se acercó mucho con ella. Ella nunca me ha querido y qué hizo, lo volteó. Eso fue lo que pasó, nunca lo he dicho, pero es lo que hizo Rosie, lo volteó. Mi hermana era su única hermana y ella quería toda su atención. Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer", compartió la actual pareja de Emilio Sánchez.

Docuserie llega después de la pérdida de su embarazo

El lanzamiento de "Chiquis Sin Filtro" llega en medio de la intensa disputa que la joven tiene con sus tíos y hasta con su abuelo, en medio de la tragedia que vive por la pérdida de su primer embarazo.

"Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado, ya que estaba en las primeras semanas de gestación. Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensare esta fecha en cuanto podamos reagendarla", publicó en junio pasado.