La cantante española Rosalía celebró su 32 cumpleaños por todo lo alto en la Ciudad de la Luz, convirtiendo su fiesta en uno de los eventos más comentados de la Semana de la Moda de París.

Con una lista de invitados de ensueño y dos looks que dejaron boquiabiertos, la intérprete de 'Motomami' demostró una vez más por qué es una de las artistas más influyentes del momento.

La velada comenzó con una aparición sorpresa de Rosalía en las calles de París, luciendo un vestido negro de falda globo que generó el delirio de sus fanáticos. La cantante, siempre cercana a su público, se tomó un momento para agradecer el cariño de sus seguidores y posar para fotos.

Sin embargo, la verdadera fiesta comenzó en un lugar privado, donde Rosalía recibió a un grupo de amigos y celebridades de primer nivel. Entre los invitados destacaron Kylie Jenner, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Irina Shayk y otras top models que se encontraban en la capital francesa para los desfiles.

Algunos esperaban la presencia de Jeremy Allen White, vinculado sentimentalmente a Rosalía, pero o no fue, o no se dejó fotografiar. No hay pruebas de que estuvo allí.

Hunter Schafer, expareja de Rosalía, también sorprendió a todos al asistir a la fiesta de cumpleaños de la cantante en París. A pesar de que su relación terminó hace dos años, ambas parecen haber mantenido una buena relación.

A diferencia de su ruptura con Rauw Alejandro, que estuvo marcada por rumores de infidelidad, la presencia de Schafer en la celebración sugiere que han logrado superar el pasado y mantener una amistad.

Luego, Rosalía se cambió y usó un conjunto más relajado compuesto por una camiseta blanca y una falda globo de la colección Vaquera de Diesel, demostró una vez más su estilo único y vanguardista.

La fiesta estuvo llena de detalles cuidados al máximo. Un pastel gigante en tonos grises y rojos, stands de cigarrillos, limones y otros elementos decorativos crearon un ambiente sofisticado y desenfadado.

La fiesta de cumpleaños de Rosalía se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales y los fans de la cantante no han dejado de compartir fotos y videos de la celebración.

Con este evento, Rosalía demuestra una vez más que es una artista completa, capaz de triunfar tanto en la música como en la moda. Su estilo único y su personalidad carismática la convierten en un referente para millones de jóvenes en todo el mundo.

Doble celebración

La cantante española Rosalía ha regalado a sus seguidores un nuevo tema musical como celebración de su cumpleaños. 'OMEGA', una colaboración con el artista Ralphie Choo y producida por la propia Rosalía junto a Noah Goldstein y Dylan Patrice.

Este lanzamiento viene acompañado de un videoclip oficial dirigido por Stillz, el cual fue grabado en Los Ángeles, California.

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Rosalía describió 'OMEGA' como un himno a la libertad y la celebración del deseo. "Omega es el permiso, es darte el permiso y dejarte sentir hacia algo o alguien, es ir hasta el final", expresó la artista.