Lo que se perfilaba como el 'romance del momento', protagonizado por la modelo e influencer venezolana, Isabella Ladera y el cantante colombiano, Beéle, parece haber llegado a su fin, ¡sí, así como lo lees!,

De ser verdad, sería más lo que duró el escándalo entre ellos y sus exparejas, que lo que se supone que era un gran amor.

También puedes leer: Cazzu elimina todas las fotos personales de sus redes sociales y los fans se enojan

A través de las redes sociales son muchos los indicios que dan por terminado el noviazgo de este par y, los internautas no se han tardado en hacer eco de esto.

A pesar de que, en varias oportunidades, Isabella y Beéle usaron las redes sociales para exponer su amor con fotografías en donde se dejaban ver muy románticos, hoy se hace saber que se dejaron de seguir en las redes sociales y, sus fotos juntos han desaparecido.

Por si fuera poco, la venezolana se expresó a través de las historias de su Instagram con un texto que generó dudas: "Yo sé que Diosito 'ta en todas partes, pero te prometo que llegas aquí arrastrándote y te vas llenita de fe".

Posteriormente posteó un video con una botella empinada, acompañado de un audio en el que se lograba escuchar un llanto y escribió: "Cómo te atreves a volver cuando llegaste a hacerme sentir así.

Para terminar de confirmar el despecho que podría estar viviendo, Isa posteó hace unas horas un video en TikTok en donde aparece, sentada en las sillas del aeropuerto de Miami, cantando una estrofa de 'La Vida', una canción de Sech que dicta lo siguiente: "lo di todo, me fajé. Yo confié... pero en el amor no me fue tan bien, yo seguí, lo intenté, me caí, me paré".

Una relación que surgió desde la infidelidad

La noticia este romance de Beéle salió a la luz cuando Camila Rodríguez compartió públicamente las conversaciones privadas entre su esposo e Isabella. Posteriormente, en una entrevista, el cantante reconoció públicamente su error y admitió haber sido infiel.

Sin embargo, aseguró que tanto él como Camila están trabajando en una separación de manera respetuosa y priorizando el bienestar de sus hijos.

Como respuesta, Isabella comentó:

"Yo tengo muy claro los errores que no volvería a cometer y los errores que ya cometí, yo no le haría daño a una mujer. Pero hay situaciones, hay experiencias que uno tiene que aceptar, que uno tiene que vivir para crecer".

Y, a pesar de la controversia inicial, la pareja conformada por Beéle e Isabella no se mostró afectada por los juicios públicos y por el contrario, estuvo compartiendo detalles de su relación abiertamente.

¿Quién es Isabella Ladera?

Es creadora de contenido, muy famosa en la plataforma TikTok en donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores. Suele publicar videos bailando, también muestra cómo lleva su estilo de vida y se ha mostrado muy familiar.

Está residenciada en Miami y vive junto a su hija Mia Antonella, quien nació en 2020, fruto de su relación con el influencer boricua, Isander Pérez​.