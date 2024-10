La cuenta regresiva para presentar a las películas extranjeras que compiten por el Oscar en la categoría film en otro idioma que no es el inglés ya ha comenzado.

Aunque la ceremonia de entrega del máximo galardón del cine es el 2 de marzo de 2025, la posibilidad de inscribir las producciones internacionales cierra este miércoles. Afortunadamente, la mayoría de los países con cintas en español están listos y ya han presentado sus producciones, aunque la lista es bastante sorprendente, pues hay algunos donde no se habla el idioma.

Las películas presentadas deben haberse estrenado en sus respectivos países entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, pero esto no explica cómo es que Suiza y Francia aspiran a competir con películas rodadas principalmente en nuestro idioma.

Las reglas del Oscar para las películas extranjeras

La Academia define una película internacional "como un largometraje (de más de 40 minutos) producido fuera de Estados Unidos, con un predominio de diálogos en un idioma distinto al inglés (más del 50%), y puede incluir tanto animaciones como documentales".

Además, solo se puede presentar una película por país, y debe ser elegida por un comité de selección oficial designado por ese país.

Aunque la película debe ser producida fuera de Estados Unidos, no es necesario que sea dirigida por un ciudadano del país que la presenta. Sin embargo, la producción debe demostrar una conexión significativa con el país que la presenta, incluyendo aspectos como financiamiento, elementos de producción o relevancia cultural.Eso explica que 'Reinas' esté presentada en nombre de Suiza y 'Emilia Pérez' por Francia.

Asimismo,debe tener más del 50% de su diálogo en un idioma distinto al inglés.

¿Cuándo se sabe cuáles son las películas latinas o en español nominadas los Oscars?

Se tiene previsto que la lista de 15 finalistas se anuncie el 17 de diciembre de 2024, y los cinco nominados definitivos se darán a conocer el 17 de enero de 2025.

A continuación, las películas en español que hasta ahora compiten por una nominación al Oscar 2025 por Mejor largometraje internacional.

A partir de ahora, estos filmes pasarán por dos procesos de selección de la Academia Hollywood para estar entre las 5 nominadas al premio a la mejor película internacional. El primer "corte" es en diciembre, donde de todas las producciones remitidas a la Academia -que suelen rondar las 90-, quedarán seleccionadas 15. Y luego, sí, de esas 15 quedarán las 5 finalistas, que se darán a conocer el 17 de enero de 2025. La ceremonia es el 2 de marzo.

ARGENTINA

Título: El jockey

Director: Luis Ortega

Compañia de ventas: Protagonista

Trama: Esta comedia es sobre un jockey cuyo comportamiento autodestructivo empieza a afectar la relación con su novia y con su jefa. El día de la carrera más importante de su vida, sufre un accidente, desaparece y divaga por las calles de Buenos Aires. Mientras empieza a conocerse, todos lo buscan por todas partes.

BOLIVIA

Título: Mano Propia

Directora: Gory Patiño

Producción: Macondo Art

Trama: Un fiscal, y unos jóvenes luchan por sobrevivir y buscar justicia en medio de un linchamiento de la mafia en un pequeño pueblo boliviano, exponiendo las peligrosas consecuencias de hacer justicia por mano propia. Sería el primer film boliviano en llegar a una preselección. Es una mezcla de ficción y hechos reales.

CHILE

Título: El lugar de la otra

Directora: Maite Alberdi

Distribuidor en EE.UU: Netflix

Trama: Producida por Fabula, de Pablo Larraín, la película de Alberti ocurre en el Chile de 1955. Cuando la popular escritora María Carolina Geel mata a su amante, el caso cautiva a Mercedes, la tímida secretaria del juez que preside el caso. Tras visitar el apartamento de la escritora, Mercedes comienza a cuestionar su vida, su identidad y el papel de la mujer en la sociedad.

COLOMBIA

Título: La Suprema

Director: Felipe Holguín

Prod: Cumbia Films

Trama: Es la historia de una adolescente que vive en En un pueblo olvidado y convence a los habitantes para encontrar la manera de ver a su distanciado tío competir en un campeonato mundial de boxeo. Colombia obtuvo su primera y única nominación con El abrazo de la serpiente, de 2015; avanzó en la lista de finalistas con Aves de paso, de 2018.

COSTA RICA

Título: Memorias de un cuerpo que arde

Directora: Anotonella Sudasassi Furniss

Compañía de ventas: Bendita Film Sales

Trama: La historia es sobre tres mujeres que crecieron durante una época represiva en la que la sexualidad era un tema tabú. Ahora se atreven a hablar de ello abiertamente y comparten sueños y pesadillas del pasado para lograr vivir un presente mejor, libre. Costa Rica nunca ha pasado a la preselección.

ECUADOR

Título: Al otro lado de la Niebla

Director: Sebastián Cordero

Productor: José Cardoso

Trama: Más de 20 años después de que Iván Vallejo se convirtiera en el primer ecuatoriano en alcanzar la cima del Everest en 1999, se presenta el viaje y las conversaciones profundas entre Sebastián Cordero y el escalador en su viaje a Nepal. Esta es la tercera vez que Cordero representa a Ecuador, pero nunca ha pasado a la preselección.

ESPAÑA

Título: Segundo Premio

Directores: Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez

Compañía de ventas: Latido Films

Trama: Son finales de los 90 y un grupo de Granada, Los Planetas, está a punto de grabar su tercer disco. Pero con la banda en plena ebullición, se encuentran al borde del éxito... o de la destrucción total. Inspirada en la historia de una de las bandas españolas más populares de los 90. España es uno de los países más nominados y ganadores en los Oscar.

FRANCIA

Título: Emilia Pérez

Director: Jacques Audiard

Distribuidor en EE.UU. Netflix

Trama: Es una historia que combine comedia y acción, en medio de un musical. La película es la historia de cuatro increíbles mujeres que buscan su felicidad, todas en ámbitos diferentes y muy interesantes. Francia es uno de los países con mayores nominaciones en la historia de los Oscar.

MÉXICO

Título: Sujo

Directoras: Astrid Rondero y Fernanda Valadez

Distribuidora EE.UU: La Fragua

Trama: La ganadora del Gran Premio del Jurado de Sundance se centra en el pequeño hijo de un sicario de un cartel de pueblo que escapa por poco de la muerte cuando su padre es asesinado. Su tía se hace cargo de él y lo cría. El film se enfoca en la esperanza, en las posibilidades de un futuro diferente al destinado, lleno de violencia y pocas oportunidades. El apoyo, la educación académica y de familia hacen parte importante de esa posibilidad de salir de ese círculo. México ya ha conseguido una victoria, Roma, de Alfonso Cuarón, y otras ocho nominaciones. En los últimos cuatro años ha sido finalista en todas las categorías.

PANAMÁ

Título: Despierta Mamá

Director: Arianne Benedetti

Producción: Magma Cine

Trama: En un pequeño pueblo en medio de las montañas, una niña desaparece sin dejar rastro. Mientras los mas oscuros secretos del pueblo comienzan a ser revelados, la desesperada madre de la pequeña emprende una incansable búsqueda tratando de encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Seleccionada por el Festival de Cine de Guadalajara, es la segunda vez que Benedetti representa a Panamá, que ya estuvo en la lista de finalistas de la 94ª edición de los Oscar.

PERÚ

Título: Yana Wara

Directores: Óscar Catacora y Tito Catacora

Producción: Estudios Cine Aymara

Trama: La justicia comunal acusa a Don Evaristo, de 80 años, por el asesinato de su nieta de 13 años, Yana-Wara. Durante el juicio, todos conocen la trágica historia de esta niña que, a causa de la violencia de género, comienza a tener terroríficas visiones tras ser tocada por los espíritus malignos que habitan los lugares prohibidos de los Andes. La película es la obra póstuma de Óscar Catacora, tras su muerte en 2021. Se proyectó en los Festivales de Cine de Lima y Málaga en 2023.

SUIZA

Título: Reinas

Director: Klaudia Reynicke

Distribución en EE.UU: Outsider Pictures

Trama: El drama familiar ocurre en el Perú de 1992, mientras el país sufre una agitación social y política. En este contexto, Elena, la madre soltera de Lucía y Aurora, prepara planes para abandonar el país con sus hijas y las dificultades de arraigo que se presentan.

URUGUAY

Título: Hay una puerta allí

Directores: Juan Ponce de Leon & Facundo Ponce de Leon

Casa de Ventas: Mueca Films

Trama: Un retrato documental del nacimiento de una amistad entre dos hombres, mientras uno ayuda al otro a morir. La aceptación del dolor, el sentido del humor y el compromiso con la familia y los amigos, acompañan las charlas virtuales entre Fernando y Eric, que no pudieron verse debido a la pandemia.

VENEZUELA

Título: Los niños de Las Brisas

Directora: Marianela Maldonado

Distribuidora EE.UU: PBS

Trama: Un documental de observación que explora el poder de la disciplina y la música clásica como herramientas para la supervivencia, la película sigue a tres niños venezolanos del empobrecido barrio de Las Brisas, en su búsqueda por convertirse en músicos profesionales dentro de las filas del programa musical 'El Sistema'. A lo largo de una década, Edixon, Dissandra y Wuilly intentan conseguir un futuro mejor mientras se enfrentan a los grandes retos de la calamitosa situación del país. Venezuela ha sido preseleccionada una vez, en 2014, por El Libertador, pero nunca ha sido nominada.

En los premios de 2024, se recibieron 88 postulaciones y las cinco películas nominadas fueron: "Perfect Days" de Japón, "Io Capitano" de Italia, "Society Of The Snow" de España, "The Teachers' Lounge" de Alemania y la ganadora "The Zone Of Interest" del Reino Unido.