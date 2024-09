Una historia que combine comedia y acción, en medio de un musical, parece una mala idea para una producción cinematográfica, por lo que lo propuesto por el director francés Jacques Audiard en la nueva cinta para Netflix, 'Emilia Pérez' ha cautivado a aquellos que han tenido la oportunidad de ver la producción, incluyendo a una de sus actrices: Selena Gómez.

La multifacética Gómez se une a la protagonista Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y a Édgar Ramírez en la cinta que fue proyectada por primera vez en el festival internacional de Cannes y se llevó una meritoria ovación de varios minutos gracias a su guion, responsable de premiar a Audiard con la estatuilla del Jurado del Festival y el reconocimiento al trío de actrices, que compartieron el premio a la Mejor Actriz junto a Adriana Paz.

Por ello este lunes la estrella de 'Only Murders in the Building' tomó sus redes sociales para hacerle promoción al proyecto, publicando el póster y describiéndola como la película que cambió su vida.

"Hacer esta película valió la pena toda la sangre, sudor y lágrimas.. ¡Estoy muy orgullosa de este proyecto, Jacques, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Adriana Paz (toda la familia) y no puedo esperar a que todos ustedes lo vean! Esta película cambió mi vida", escribió Gómez en el post.

'Emilia Pérez' también ha sido reconocida en los Festivales de Venecia y Toronto y esta le podría valer la nominación al Óscar a Selena tanto por su rol, cómo por la Mejor Canción Original.

Pero, ¿qué hace tan especial a 'Emilia Pérez' para que Selena Gómez logre calificar su experiencia como la mejor de su vida?

'Emilia Pérez', una historia única en medio de tanto remake y segundas partes

El cine pasa por una gran crisis en todo el mundo, y no solo en Hollywood. Son muchos los productores que buscan amasar una fortuna en taquilla gracias a remakes y secuelas muchos años después, mientras que muy pocos se aventuran en buscar historias originales o adaptaciones nunca antes vistas que sean capaces de cautivar al público.

Por ello, describir 'Emilia Pérez' puede resultar complejo hasta para las propias estrellas, como comenta Zoe Saldaña en entrevista para Netflix, cuando explicó que el guión no estaba catalogado en ningún género convencional, pero tras revisarlo de inmediato la atrapó para dar el sí y unirse al reparto.

"Me lo describieron como una película de cine negro que no existía en ninguno de los géneros convencionales, pero era un musical. En realidad era una ópera, y se basaba en un mundo criminal, pero iba a haber una sensación de justicia, validación y santificación. Y pensé: '¿Qué?' Tuve que leerlo más de una vez. Y luego, no podía dejar de pensar en ello", dijo Saldaña al respecto.

Parte de la razón por la que Gómez cataloga como una experiencia única en su vida haber participado en el filme se debe a que está basado en un varios elementos, y esa combinación hizo posible el nacimiento de un proyecto inédito.

El director Audiard puso como punto de partida la novela francés 'Écoute de Boris Razon', del cual tomó solo una parte y posteriormente creó su propia historia.

Esto dio como resultado una trama que sigue a una líder de un cartel mexicano (Sofía Gascón) que contrata una abogada (Saldaña) para ayudar a fingir la muerte de la traficante y que esta pueda ser libre a través de una operación de cambio de sexo, dando como resultado una nueva vida a través de 'Emilia Pérez'.

¿Es extraño su argumento principal? Probablemente, pero los premios y reconocimiento que ha sumado en los últimos meses, así como también liderar este año a Francia para buscar la nominación al Oscar como Mejor Película Internacional y las actuaciones de Sofía Gascón, Gómez y Saldaña, que podrían ser también merecedora de nominaciones a la Academia, hacen casi obligatoria su visualización.

¿Dónde y cuándo ver 'Emilia Pérez'?

El éxito acumulado tanto en Cannes como Toronto hizo que Netflix se decantara por hacer un estreno mixto en la plataforma de streaming, el 13 de noviembre, como también llevarla a la gran pantalla en ciertos cines de Estados Unidos y Canadá desde el 1 de noviembre.

Sin embargo no se descarta que conforme vaya acumulando éxitos y premios, sumadas a las posibles candidaturas al Oscar, pueda programarse un estreno en la salas de todo el mundo.