¿Qué tiene esta estrella contra el presidente? A continuación te explicamos un poco. Lali Espósito ha vuelto a atacar al primer mandatario de Argentina y esta vez con 'Fanático': ¿Pero cuáles son las indirectas hacia Javier Milei? La controversia que han levantado tuvo un nuevo episodio reciente luego que este viernes se lanzara 'Fanático', el tema que supuestamente es una nueva punta dirigida al político.

Presentado como un adelanto de su nuevo álbum que saldrá en 2025, 'Fanático' continúa con la historia que lleva más de un año en la palestra pública por los problemas entre Espósito y Milei que comenzaron con una queja de la vocalista luego que el funcionario venciera en las elecciones primarias de Argentina en agosto 2023.

Luego de muchos comentarios, declaraciones, comunicados y hasta insultos -generalmente del político que la ha catalogado como "Lali Depósito' o "Lali Parásito", ahora Espósito no se queda callada en un vibrante sonido enmarcado por el rock.

La letra y el video de 'Fanático' esconden referencias y detalles hacia Milei que no pasan por alto

El video de 'Fanático', producido y dirigido por la misma Espósito junto a su hermano, muestra una especie de casting en el que la cantautora va supervisando cada una de las audiciones mientras avanza la música, pero destaca gracias a un personaje que tiene un parecido muy grande con Milei.

Vestido con una chaqueta de cuero y con las características patillas canosas que deja en su peinado, el imitador de Milei parece gritarle repentinamente a una Espósito que se dedica a comer un pancho (pan con pollo y huevo típico de Argentina) y hasta termina por quedarse dormida, lo que se interpreta como que le importa muy poco lo que tenga que decir.

Otra de las referencias que se aprecian es cuando una de las personas en el casting viste una prenda que dice "Who the fuck is LALI?", siendo esa una versión de la mítica franela que el guitarrista Keith Richards usó con el mensaje 'Who the fuck is Mick Jagger?' durante un concierto de los Rolling Stones en 1975, para "burlarse" de su compañero y frontman de la banda.

La relación entre los Rolling Stones y Javier Milei no tuviese sentido de no haber sido por unas declaraciones que dio el jefe de estado en agosto de 2023 donde afirmaba no saber quién era Lali. "No sé quién es, yo escucho a los Rolling Stones", señaló en ese momento.

De allí nace también una de las frases más destacadas de la canción: "Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy. Y sé que tenés un póster mío en tu habitación".

"Quiere comerme y se come mis sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca", es otra de las letras que se puede escuchar.

Con el último golpe de Espósito y por el historial reciente no sorprendería que Milei contrataque con una declaración que mantenga en llamas la disputa que mantienen.