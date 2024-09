¿Qué tienen en común Shakira, Café Tacvba, Christina Aguilera, El General, Vicente Fernández, Selena Quintanilla y José Feliciano y Elvis Crespo? Aparte de que son estrellas de la música latina, obviamente.

Algunos de sus mayores éxitos son parte de la tremenda mezcla de ritmos, géneros y canciones de artistas latinos las que el congresista hispano Joaquín Castro eligió para nominar este año ante el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

Y sí, hay de todo: desde las leyendas del pasado hasta los hits más actuales que todavía no podemos sacar de nuestras playlists.

Primero, un poco de contexto: el Registro Nacional de Grabaciones está ahí para guardar esas grabaciones que han dejado huella en la cultura, historia o estética de Estados Unidos. Cada año, aceptan nominaciones del público, y Castro comenzó hace unos años a generar su lista con el objetivo de ampliar el espacio en el Registro para voces latinas.

Desde 2022, Castro ha estado enviando sus nominaciones, y cuatro de sus propuestas ya están dentro del registro: 'Amor Eterno' de Juan Gabriel (1990), 'El Cantante' de Héctor Lavoe (1978), 'Flashdance...What a Feeling' de Irene Cara (1983) y 'Gasolina' de Daddy Yankee (2004). Y lo más épico de todo: 'Gasolina' se convirtió en la primera canción de reguetón en ser preservada en el registro.

Lo que hace Castro es parte de una movida más grande para que los latinos tengan más representación en este registro. Y tiene sentido, porque aunque los latinos representan casi el 20% de la población de EE.UU., menos del 5% de las grabaciones en el registro son de artistas latinos. Cada año se agregan 25 grabaciones, y Castro está al pie del cañón abogando por la música latina.

Este año, su lista es un paseo por la historia y la cultura musical latina. Tenemos a 'Mambo No. 5' de Pérez Prado, 'Suavemente' de Elvis Crespo y 'La Chona' de Los Tucanes De Tijuana. Pero eso no es todo, porque también nominó la primera transmisión de KCOR, la primera estación de radio en español en EE.UU., que comenzó a emitir en 1946 desde San Antonio. Para quienes no lo saben, KCOR es una joya histórica, y su fundador, Raoul Cortez, puso los cimientos para Univision, liderada por su yerno Emilio Nicolás, pero esa es una historia más larga.

Además, la lista tiene a artistas de hoy como Lin-Manuel Miranda y su 'The Hamilton Mixtape', y la reina Shakira con su mega hit 'Hips Don't Lie', que llevó los ritmos latinos a todos los rincones del mundo.

Desde los clásicos como 'Before the Next Teardrop Falls' de Freddy Fender y 'Diamonds and Rust' de Joan Baez, hasta hits como 'Feliz Navidad' de José Feliciano y 'Genie in a Bottle 'de Christina Aguilera, las nominaciones de Castro lo tienen todo.

Y todo esto, para asegurarse de que la música latina no solo siga sonando en nuestras casas, sino que también se preserve y se le dé el lugar que merece en la historia de EE.UU ¿Qué otras joyitas latinas creen que veremos entrar el próximo año?

Acá va la lista completa de las nominadas por el congresista este año:

Primera transmisión de una estación de radio en español a tiempo completo en los Estados Unidos, con base en San Antonio, TX (anteriormente KCOR-TV y luego conocida como KWEX-TC) (1946) - (Transmisión)

The Hamilton Mixtape – Lin-Manuel Miranda (2009) - (Canción)

Amor Prohibido – Selena (1992) (Álbum)

Before the Next Teardrop Falls – Freddy Fender (1974) (Canción)

Diamonds and Rust – Joan Baez (1975) (Álbum)

Suavemente – Elvis Crespo (1999) (Canción)

Caminos Chuecos – Sunny and The Sunglows (1963) (Canción)

Volver, Volver – Vicente Fernández (1972) (Canción)

Cien Años – Pedro Infante (1953) (Canción)

Desvelado – Bobby Pulido (1995) (Álbum)

Don Luis El Tejano – Latin Breed (1991) (Canción)

Las Nubes – Little Joe y La Familia (1972) (Canción)

Feliz Navidad – José Feliciano (1970) (Canción)

La Chona – Los Tucanes de Tijuana (1995) (Canción)

Cosas del Amor – Vikki Carr (1998) (Canción)

Maria Maria – Santana ft. The Product G&B (1999) (Canción)

Tu Pum Pum – El General (1989) (Canción)

Chilanga Banda – Café Tacvba (1996) (Canción)

Mambo No. 5 – Pérez Prado (1952) (Canción)

Rinconcito En El Cielo – Ramón Ayala (2001) (Canción)

Genie in a Bottle – Christina Aguilera (1999) (Canción)

Regalo del Alma – Celia Cruz (2003) (Álbum)

Hips Don't Lie – Shakira (2005) (Canción)

Introducing Johnny Rodriguez – Johnny Rodriguez (1971) (Álbum)

Blue Bayou – Linda Ronstadt (1977) (Canción)

Romance – Luis Miguel (1991) (Álbum)

Simplemente Amigos – Ana Gabriel (1988) (Canción)

Conga – Gloria Estefan, Miami Sound Machine (1992) (Canción)

The Last – Aventura (2009) (Álbum)

Cypress Hill – Cypress Hill (1991) (Álbum)