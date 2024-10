¿Alguna vez imaginaste escuchar 'Amor Eterno' en versión de corridos tumbados? Pues Natanael Cano lo hizo. Sí, así como lo lees (y lo escucharás más abajo).

El joven artista lanzó su propia versión de este clásico de Juan Gabriel, y la llevó a su terreno, dándole ese aire particular que caracteriza al género. Ahora, 'Amor Eterno' suena a corridos tumbados y, créeme, no vas a quedar indiferente.

Con guitarras de requinto y una buena dosis de nostalgia, Cano transforma el icónico tema en algo totalmente suyo. Pero no se trata solo de reinterpretar una canción famosa.

Según Natanael, "esta es una oportunidad de conectar con su audiencia de una manera especial, y más ahora con la cercanía del emblemático 'Día de los Muertos', cuando los mexicanos recuerdan a sus seres queridos".

¿Y por qué decidió grabar esta canción en particular? 'Amor Eterno' es una de esas canciones que llevan años en su memoria. "Desde niño, ha sido una de sus favoritas y ahora, con su versión, busca rendir homenaje no solo a Juan Gabriel, sino también a otros grandes de la música que lo han inspirado, como Ariel Camacho. Lo mejor de todo es que ahora sus seguidores pueden revivir esos momentos emotivos, pero con un toque fresco y moderno", dijo en un comunicado. (Sí, los corridos tumbados también son para eso)

'Amor Eterno', un clásico

'Amor Eterno' fue popularizada por Rocío Dúrcal pero escrita por Juan Gabriel en memoria de su madre, convirtiendo su dolor en una de las baladas más queridas en todo el mundo de habla hispana. Este año, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó en su Registro Nacional de Grabaciones. Así que estamos hablando de un tema con mucho peso emocional.

La nueva versión de Cano llega en un momento de muchos éxitos para él. ¡Por fin fue nominado a los Latin Grammys! Compite en la categoría "Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea" por 'Nata Montana', un álbum que acumula hasta hoy más de 7.300 millones de reproducciones (sí, leíste bien). Además, también está nominado en los Billboard Latin Music Awards 2024 en dos categorías: "Regional Mexican Artist of the Year, Solo" y "Regional Mexican Album of the Year".

Y como si eso no fuera suficiente, este año ha sido monumental en cuanto a conciertos. En agosto, rompió récords en la Feria Nacional Potosina, reuniendo a más de 310.000 personas. Unos días después, consiguió un sold-out histórico en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, donde más de 65,000 personas lo vieron en vivo. Ah, y no olvidemos que fue el primer artista de corridos tumbados en transmitir un concierto en vivo por Disney+, batiendo récords de audiencia.

Con todo esto en su haber, Natanael Cano parece imparable y ya está trabajando en su próximo proyecto discográfico, pero mientras tanto, no dejes de escuchar su versión de 'Amor Eterno'. ¿Qué crees, Juan Gabriel se levantaría de su tumba para festejarlo o... no?