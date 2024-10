El reggeatonero cubano El Taiger, de 41 años, sigue en condución crítica y su caso está en manos de las autoridades, dijo este viernes 4 de octubre la policía de Miami, mientras que amistades declararon a la prensa local que se debate entre la vida y la muerte, después de recibir un balazo en la cabeza.

"La bala le entró por la frente y salió por el lado derecho del cerebro", dijo Carlos 'El Flaco', representante del artista. "Él perdió un pedazo del cerebro. Está conectado a las máquinas que están respirando por él."

La situación ha conmocionado a la industria de la música latina asentada en la ciudad. José Manuel Carbajal Zaldívar fue trasladado este jueves 3 de octubre al hospital Jackson Memorial de Miami tras ser encontrado con un disparo en la cabeza al interior de su camioneta.

Varios de sus colegas se han pronunciado, entre ellos el mítico cantautor cubano, Willy Chirino. Alexander Delgado y Randy Malcom, de Gente de Zona y Jacob Forever llegaron al hospital a apoyarlo.

La investigación sobre el caso de El Taiger

El jefe de la policía de Miami Manuel aseguró este viernes 4 de octubre que "estamos seguros de que podremos llegar al fondo de esto y resolverlo... es un trágico incidente que ha conmocionado a nuestra comunidad local del sur de Florida".

Aunque El Taiger no tiene familia en Miami, sus amigos se han reunido en el hospital Jackson Memorial, donde está en la terapia intensiva de la Unidad de Trauma. "Ha sido nuestro amigo durante mucho tiempo, sentimos mucho lo que pasó y esperamos que se recupere pronto y pueda volver a su música y talento," dijo Yanely Paredes al diario The Miami Herald. "Él está en estado crítico, está respirando a través de máquinas y solo un milagro puede traerlo de vuelta. No creemos que haya sido un intento de suicidio; pensamos que alguien más hizo esto, pero no sabemos nada más".

El apoyo de los artistas cubanos

A través de su cuenta oficial de Facebook, el cubano autor de éxitos como 'Soy Guajiro' y 'Mía Por Siempre', expresó su apoyo al cantante ante su delicado estado de salud. En el texto acompañado por una foto de ambos se lee a Willy recordando como solo hace un par de días El Taiguer asistió a uno de sus shows, donde compartieron un buen rato juntos y se tomaron la foto de la publicación.

Chirino manifestó sus deseos por la pronta de recuperación del artista para que puedan compartir el escenario juntos en su país natal.

"Hoy estoy contigo José y pido a Dios por verte nuevamente en la tarima...¡Ojalá un día podamos cantar juntos en una Cuba libre!", escribió el histórico cantante y compositor cubano.

Orando por la recuperación de El Taiger. El sábado pasado fue al Flamingo a ver mi show. Posteriormente fue al camerino donde estuvimos conversando brevemente y nos tiramos esta foto, la puso en su...

Sin embargo, Willy no fue el único de sus colegas en alzar la voz y dedicarle unas palabras a José ante la tan lamentable situación. El dúo Gente de Zona, conformado por Alexander Delgado y Randy Malcom, también manifestaron su preocupación y apoyo por el estado del cantante con quien colaboraron para la canción 'El Gavilán'.

En su cuenta de instagram, los cubanos compartieron una foto junto a su paisano, la cual tenía como descripción un mensaje que decía "¡Hoy todos estamos en oración por José!", seguido de un "Fuerza José Manuel y que Dios ponga su mano sobre ti para que sanes, te recuperes y estés pronto con nosotros".

De igual forma, el músico Jacob Forever también se hizo presente con sus deseos de recuperación para El Taiger. El mensaje llegó por medio de instagram, donde Jacob publicó una carrusel con dos fotografías. La primera se trataba de una selfie donde se le ve acompañado de José, ambos muy sonrientes. Mientras que la segunda era una fotografía de ellos compartiendo un caluroso abrazo.

Seguido de las imágenes, Jacob expresó que no podía creer lo que había pasado contando que al enterarse llamó a su amigo y colega, al no recibir respuesta ha confirmado que las noticias son ciertas. De igual forma, le desea una pronta recuperación para que puedan compartir momentos como los que se ven en las fotos publicadas.

"Solo le pido a Dios que salgas de cualquier cosa que haya pasado y nos volvamos a ver y me sonrías así como la última vez que te vi y me abraces así mi hermano", expresó el cubano.

Hasta el momento no existen mayores actualizaciones sobre el caso que investiga el incidente, ni el estado de salud de El Taiger después de salir de la cirugía que lo ha mantenido en terapia intensiva a la incertidumbre de su recuperación.