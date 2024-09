MIAMI - El artista de reggaetón y trap latino Ovi se enfrenta a múltiples cargos después de que un conductor lo grabó en un incidente de violencia vial y se lo mandó a la policía.

Las imágenes muestran a Ovi apuntando con una arma al hombre, en un episodio ocurrido el lunes en una concurrida avenida de Miami. Aunque nadie resultó herido o muerto, la historia tiene eco con lo que pasó con el actor mexicano Pablo Lyle, que actualmente cumple condena por homicidio involuntario.

Según la policía, el artista cubano de 28 años se vio involucrado en un altercado en Tamiami Trail, cerca de la autopista Turnpike. La víctima, identificada como el modelo Giuseppe Benignini, denunció que Ovi, mientras conducía un McLaren iridiscente, estuvo a punto de colisionar con su vehículo antes de blandir un arma de fuego, según NBC 6 South Florida.

El informe policial indica que la tensión entre los dos conductores comenzó cuando Ovi -de nombre real Ovidio Crespo-Retureta- cambió repentinamente de carril y estuvo a punto de chocar contra el coche de Benignini. Cuando el modelo tocó el claxon, el cantante sacó una pistola y apuntó al otro conductor.

Benignini, creyendo que le iban a disparar, se agachó para evitar el daño. Pudo grabar un vídeo del enfrentamiento y lo colgó en Instagram, donde se hizo viral.

"Señoras y señores, el cantante Ovi sacó una pistola y me amenazó aquí en Miami", dijo Benignini en el video. "Cuando saca la pistola, esquivo y me voy al otro carril y me adelanto rápidamente, y él se pone a mi lado. Cuando llega a mi lado, vuelve a sacar la pistola por la ventanilla y me apunta así. Pensé que iba a dispararme".

Tras recibir el video, la policía detuvo a Ovi el martes mientras conducía un Lamborghini Urus negro. Durante el operativo, los agentes descubrieron una pistola Sig Sauer negra en la cintura de Ovi. También se encontró contrabando en el interior del vehículo, incluidas pastillas de Percocet y pistolas paralizantes, indica el reporte policial.

El artista fue fichado por múltiples cargos, incluyendo asalto agravado con arma mortal, exhibición indebida de un arma de fuego y posesión de una sustancia controlada. En un principio, la fiscalía pidió que se prohibiera al cantante poseer armas de fuego, pero su abogado defensor argumentó con éxito que se le debía permitir llevarlas. La tarde del miércoles fue liberado tras pagar una fianza de 6.500 dólares.

Hablando sobre el incidente de furia al volante en una entrevista con NBC 6, Benignini admitió en español que estaba "muerto de miedo" durante el inicidente. "Desgraciadamente fue él, y ahora en última instancia la justicia hará lo que tiene que hacer. Yo no puedo opinar sobre lo que va a pasa", expresó.