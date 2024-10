La artista latina Jennifer Lopez atraviesa su cuarto divorcio, han resurgido sus comentarios del pasado en los que la cantante detalló el abuso que sufrió en relaciones anteriores.

En su biografía de 2014, 'True Love', Lopez se centró en algunos de los periodos más definitorios de su vida. "Ella enfrentó sus mayores desafíos, identificó sus miedos más grandes y, finalmente, emergió como una persona más fuerte de lo que jamás había sido", detalla texto que promueve el libro.

Dicho esto, fue el tercer matrimonio de la estrella de 55 años con su colega músico Marc Anthony —con quien comparte dos hijos— lo que la hizo darse cuenta de que anteriormente había estado en relaciones abusivas, según 'AtlantaBlackStar.'

"Nunca he recibido un ojo morado o un labio roto, pero sí he estado en relaciones en las que me sentí abusada de una u otra forma: mentalmente, emocionalmente y verbalmente", escribió la estrella de 'Love Don't Cost A Thing' en su libro.

"Conozco esa sensación de cómo se disminuye tu alma por la forma en que te trata tu ser querido", agregó, según el medio. No está claro a cuál de sus relaciones se refiere específicamente, aunque en algún momento sí se pone más concreta.

La separación de JLo y Marc Anthony

"Estaba ahí, mientras me maquillaban, con el corazón latiendo aceleradamente y sintiendo que no podía respirar... me consumía la ansiedad", describió la cantante, detallando un momento en el que se preparaba para una sesión de fotos. "Era uno de esos momentos en los que tienes tanto miedo que ni siquiera puedes gritar. En un borroso estado de miedo y pánico, miré a Benny y a mi madre y les solté: 'No creo que pueda seguir con Marc'. Luego rompí en llanto."

Anthony habló sobre su separación en 2011 durante una entrevista con ABC News, donde simplemente lo atribuyó a que, "Estas cosas pasan", y reveló que ambos llegaron al acuerdo juntos.

"Fue algo de los que nos dimos cuenta los dos. Así que, sabes, no fue algo impactante", agregó Anthony, de 56 años.

Dicho esto, los fans argumentarían que su divorcio del protagonista de 'The Accountant', Ben Affleck, tampoco careció de sorpresa —ya que ambos fueron captados aparentemente incómodos durante su cita en los premios GRAMMY en 2023.

"Ben rápidamente se hizo viral luego de que los fans notaran que parecía aburrido cada vez que las cámaras lo enfocaban", informó 'Entertainment Tonight' respecto a la tensión entre la ahora divorciada pareja.

Lopez ha estado casada en cuatro ocasiones en el pasado, incluyendo a Ojani Noa de 1997 a 1998, Cris Judd de 2001 a 2003, Marc Anthony de 2004 a 2014, y Ben Affleck de 2022 hasta su más...