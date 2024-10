Lee en inglés

Amazon retiró el presunto libro de memorias de Kim Porter del sitio web en medio de la controversia en torno a su contenido. El libro, que según el editor Chris Todd contiene las propias palabras de Porter, fue eliminado tras recibir duras críticas sobre la autenticidad de la obra.

El libro de Porter, "KIM'S LOST WORDS: A Journey for Justice, From the Other Side", que fue publicado el 6 de septiembre en Amazon, alcanzó el puesto número 1 en la lista de los más vendidos del sitio.

El martes, la agencia de noticias Associated Press publicó un comunicado de un portavoz de Amazon, quien afirmó que estaban al tanto de las disputas en torno a este libro de 60 páginas.

"Nos informaron sobre una disputa relacionada con este título y hemos notificado al editor", dijo el portavoz de Amazon la AP. "El libro actualmente no está disponible para la venta en nuestra tienda".

Todd, un productor de Los Ángeles que asegura que el libro contiene información que Porter almacenó en una memoria USB, publicó las supuestas memorias bajo el seudónimo de "Jamal T. Millwood". Todd fue acreditado como coautor junto a Porter.

Pero esto no es todo. El libro ha sido atacado desde distintos ángulos, incluido el del músico Al B. Sure! (nombre real Albert Joseph Brown III), quien envió un cese y desista por el contenido del libro. El cantante de "Nite and Day" estuvo casado con la modelo desde 1989 hasta 1990, y juntos tuvieron un hijo, Quincy Brown.

Quincy publicó un comunicado conjunto en nombre de él y sus hermanos en Instagram, expresando su preocupación por las supuestas memorias no autorizadas y los rumores descontrolados en torno a su madre fallecida y a Diddy, su padre adoptivo, quien actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza mientras espera juicio.

"Hemos visto tantos rumores hirientes y falsos sobre nuestros padres Kim Porter y Sean Combs, así como sobre la trágica muerte de nuestra madre, que sentimos la necesidad de hablar", comienza el comunicado, que ha recibido más de 100,000 me gusta en menos de 10 horas desde su publicación.

"Las afirmaciones de que nuestra madre escribió un libro son simplemente falsas", aclaró Quincy, de 33 años. "Ella no lo hizo, y cualquier persona que afirme tener un manuscrito se está representando erróneamente a sí misma. Además, comprendan que cualquier supuesto "amigo" que hable en nombre de nuestra madre o de la familia no es amigo. Tampoco tienen su mejor interés en mente".

El fundador de Bad Boy Entertainment fue arrestado el 16 de septiembre en el hotel Park Hyatt New York, en el centro de Manhattan, mientras ingresaba acompañado de un grupo de varios hombres.