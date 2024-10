En inglés

La hija de R. Kelly, Buku Abi, hizo acusaciones demoledoras contra él.

En un nuevo documental titulado 'Karma: A Daughter's Journey' (Karma: el viaje de una hija), Abi afirma que Kelly abusó sexualmente de ella cuando era niña y que denunció por primera vez los abusos a su madre, Andrea, cuando tenía 10 años.

"Él lo era todo para mí. Durante mucho tiempo, ni siquiera quise creer que hubiera ocurrido. No sabía que aunque fuera una mala persona me haría algo", dijo Abi, según la revista People.

"Estaba demasiado asustada para contárselo a nadie. Estaba demasiado asustada para contárselo a mi madre", añade.

Abi no entra en detalles sobre lo que Kelly supuestamente le hizo a lo largo de los años, pero comparte que la cárcel es el lugar donde él merece estar.

"Realmente siento que ese milisegundo cambió toda mi vida y cambió quién era como persona y cambió la chispa que tenía y la luz que solía llevar. Después de decírselo a mi madre, dejé de ir allí; mi hermano [Robert] y mi hermana [Jaah] dejaron de ir allí. E incluso ahora lucho mucho con ello", compartió.

Abi dice que los presuntos abusos pasaron cuando ella tenía 8 o 9 años.

"Recuerdo que me desperté cuando me tocaba. No sabía qué hacer, así que me quedé tumbada y me hice la dormida", cuenta.

Abi le contó a su madre lo que le había pasado y fueron a la policía, donde presentaron una denuncia bajo el nombre de "Jane Doe". A pesar de ello, Kelly no fue acusado de ningún delito contra su hija.

"No pudieron procesarle porque esperé demasiado. Así que en ese momento de mi vida, sentí que había dicho algo para nada", compartió.

La abogada de Kelly, Jennifer Bonjean, se pronunció en contra de las afirmaciones de Abi mediante una declaración a People.

"El Sr. Kelly niega vehementemente estas acusaciones. Su ex mujer hizo la misma acusación hace años, y fue investigada por el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Illinois y resultó infundada.... Y los 'cineastas', sean quienes sean, no se pusieron en contacto con el Sr. Kelly ni con su equipo ni siquiera para permitirle negar estas hirientes afirmaciones", afirmó.

En 2023, Kelly fue condenado a 20 años de prisión por cargos de pornografía infantil y seducción de menores con fines sexuales. En 2022, fue condenado a 30 años de prisión por cargos de asociación ilícita y tráfico sexual con sede en Nueva York. Kelly está cumpliendo 19 años de sus dos condenas de forma concurrente. Podrá salir en libertad en 2045.