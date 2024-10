El perfil de Instagram de Britney Spears es una inagotable 'caja de sorpresas' en donde la eterna 'princesa del pop' no pierde oportunidad de compartir sus sueños, ideas, ¡e incluso sus gustos más personales! siempre generando conversación entre todos.

Recientemente, Britney sorprendió de nuevo a sus seguidores al revelar que tiene un "crush" en Camila Cabello. En su mensaje que subió a sus historias de Instagram, expresó su admiración por varias mujeres, destacando la belleza y el carisma de Camila Cabello, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. "Es tan increíblemente bonita y siempre me hace reír", dijo Spears sobre Cabello.

Otra latina que estuvo entre su lista de 'girl crushes', fue Selena Gómez, a quien calificó como 'bellísima'. Recordemos que Gómez fue una de las celebridades que asistió a la boda de Spears con Sam Asghari en junio del año 2022.

Por supuesto, también nombró con cariño y admiración a otras famosas estrellas como Pamela Anderson, o Natalie Portman, con quien la intérprete de 'Toxic' tiene una larga historia personal y profesional.

Camila rápidamente le devolvió las flores a Britney

La respuesta de Camila no tardó en llegar. La cantante expresó su gratitud y admiración hacia Britney, señalando que siempre ha sido una inspiración para ella.

Camila, conocida por su talento y autenticidad, siempre ha sido muy vocal sobre la importancia de Britney en la industria musical y su impacto en el pop, lo que hizo que sus seguidores especularan en su momento sobre una posible colaboración entre ambas artistas (¡sería la locura!).

"Te amo y el girl crush es eterno y mutuo, @britneyspears" compartió Camila a través de sus historias de Instagram.

Otras latinas entre las 'favoritas' de Britney

Además de Camila Cabello y Selena Gómez, Britney ha demostrado admiración por otras artistas latinas. Por ejemplo, ha expresado su respeto por Shakira, quien ha sido una gran influencia en el pop latino y ha colaborado con varias estrellas internacionales (e incluso ha bailado su música en sus icónicos videos de instagram). Britney también ha elogiado a Jennifer Lopez, a quien considera un ícono en la industria y una gran artista.

Estas interacciones entre Britney y las artistas latinas reflejan un ambiente de apoyo y solidaridad en la música. Britney ha mencionado en varias ocasiones que admira la resiliencia y el talento de las mujeres en la industria, y sus recientes declaraciones solo subrayan esta conexión.

Ahora el siguiente paso después de esta demostración de cariño, es mínimo un dúo entre Britney y Camila, ó ¡una aparición especial de Britney en 'Only Murders in the Building'!