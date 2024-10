La actriz y cantante mexicana Lucía Méndez compartió a través de Instagram una foto donde aparece junto al cantante Luis Miguel, en una imagen que de inmediato recordó a los momentos en los que compartieron un breve amorío cuando ella tenía más de 30 años y él 18.

Como un "recuerdo nocturno" subió Méndez la imagen donde aparece usando un vestido verde en medio de una ceremonia de premiación de TVyNovelas mientras sujetaba una estatuilla. A su lado estaba Luis Miguel engalanando la foto con un elegante traje negro y camisa blanca a la vez que dejaba una sonrisa para la cámara.

"Recuerdito nocturno dominguero con Mickey", escribió la también empresaria usando el sobrenombre con el que siempre ha identificado al Sol de México.

Para muchos, en especial para las nuevas generaciones, la imagen parece inédita y en realidad data de hace más de 30 años. Sin embargo, curiosos de las redes encontraron detalles que hicieron preguntarse si la misma fue generada con inteligencia artificial.

Ante las dudas el usuario @ro.ogaz aclaró que la imagen es real pero fue pasada por inteligencia artificial para ser restaurada.

Lo llamativo es que al apreciar de cerca la imagen, la oreja de Luis Miguel se encuentra semi cortada gracias a la IA y su rostro también luce extraño a la altura de su pómulo.

Sin importar las novedades, otros usuarios amaron la foto y se sorprendieron con la juventud del artista que hoy en día tiene 54 años.

Lucía Méndez y Luis Miguel y 'Fría Como El Viento'

El hecho que Lucía Méndez haya surgido como una de las actrices más reconocidas y buscadas de los años 70 y 80 en México, dio pie a que figuras como Luis Miguel crecieran admirando la imagen y belleza de ella, por lo que no sorprendió cuando los medios relacionaron sentimentalmente a ambos.

Para aquél momento, finales de los años 80, el romance entre Méndez y Luis Miguel permaneció oculto hasta que en tiempos recientes durante la emisión del podcast 'Pinky Promise' fue la artista que confirmó la relación de unos seis meses y con una intensa noche que pasaron juntos en Miami.

Con cariño Méndez recordó que se encontraba en Florida cumpliendo compromisos laborales cuando sin avisar se presentó Luis Miguel en la puerta de la habitación con una botella de champaña, que desató todo lo siguiente.

"Cuando fui a Miami a cantar me tocó la puerta del hotel, llegó en smoking y con una botella de champaña [...] Entró y no supe qué pasó, porque de repente me tomé una copa y me puso borrachísima y al otro día, desperté junto a él y dije: 'Ah, caray'", explicó.

El incidente no terminó bien para ambos, porque en la mañana Méndez lo despachó de la habitación y no se volvieron a hablar por un tiempo hasta que coincidieron. Ahí, Luis Miguel se desahogó, explicando lo frustrado que se sentía por no haber sido correspondido.

Méndez atribuyó la situación al haber estado enamorada de Pedro Torres, a quien describe como "el amor de su vida" en el libro 'Por Debajo de la Mesa' del periodista Alberto Ravira. En las páginas también cuenta que una vez terminado el vínculo Luis Miguel compuso 'Fría como el Viento'.

"Pues sí lo dejé plantado o sea, sí fui fría como el viento, pero me enamoré de Pedro Torres, ni modo qué puedo hacer. (...) Fue una relación muy divertida. Fue una relación a destiempo porque yo era más grande que él. Cuando lo dejé compuso 'Fría como el Viento' misteriosa como el mar; la verdad quiero mucho a Mickey, lo amo", comentó.

En la publicación hablamos de "presunto" en las declaraciones de Méndez porque hasta el momento hay un solo punto de vista en la historia mientras que Luis Miguel ha guardado silencio. ¿Se animará el vocalista alguna vez a contar su versión?