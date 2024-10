El mundo está de luto por la pérdida del exmiembro de One Direction, Liam Payne, cantante solista y padre, quien trágicamente falleció hoy en Argentina.

Mientras que los fans de todo el mundo lo recuerdan por su música inolvidable y sus actuaciones, su papel más preciado fue el de padre de su hijo, Bear Grey Payne. Liam recibió a Bear junto a la cantante Cheryl Cole el 22 de marzo de 2017.

Read more: Ex One Direction Liam Payne muere en Buenos Aires