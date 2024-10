El ex miembro de la banda One Direction Liam Payne fue encontrado sin vida en el hotel Casa Sur en la Ciudad de Buenos Aires, según reportes policiales.

La noticia, reportada por los principales medios de comunicación argentinos, ha conmocionado a sus fans en el mundo entero. Su cuerpo fue encontrado por la policía que acudió a lugar respondiendo denuncias de un hombre agresivo.

¿Quién era Liam Payne?

Nacido el 29 de agosto de 1993 en el Reino Unido, Liam se convirtió en una estrella mundial cuando fue escogido para ser parte de la banda One Direction con Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Después de estar en la banda entre 2011 y 2015, se lanzó como solista con temas como 'Strip That Down,' 'Get Low' y 'Stack It Up'.

Para el momento de su muerte tenía 31 años.

¿Qué le pasó a Liam Payne?

Según informó Alberto Crescenti, titular de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Liam tuvo una caída de unos 45 pies y sufrió "lesiones gravísimas, incompatibles con la vida".

"A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17.11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación", declaró.