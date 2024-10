¡Swifties, prepárense para teardrops on your wallets, porque Taylor Swift está a punto de hacer que este Black Friday sea épico!

La cantautora anunció el lanzamiento de dos nuevos productos: el libro de fotos oficial de su gira 'The Eras Tour' y dos nuevas versiones de su último álbum, se trata de una edición especial en vinilo y CD de su más reciente obra, 'The Tortured Poets Deparment: The Anthology'.

"Esta semana comenzaremos la última etapa de The Eras Tour, lo cual es difícil de comprender. Esta gira ha sido la experiencia más maravillosa y sabía que quería conmemorar los recuerdos que creamos juntos de una manera especial. Bueno, en realidad, de dos maneras. Estoy emocionada de anunciar que El Libro Oficial de The Eras Tour, lleno de mis propias reflexiones, fotos detrás de escena nunca antes vistas, todos los recuerdos mágicos que ustedes trajeron cada noche Y... The Tortured Poets Department: The Anthology en vinilo y CD." Indicó Swift a través de sus redes sociales.

El libro de fotos oficial de la gira 'The Eras Tour' será una recopilación visual de los momentos más memorables de su increíble gira mundial, que ha sido todo un fenómeno desde su inicio en marzo de 2023.

Con más de 500 imágenes exclusivas detrás de escena, así como instantáneas de sus espectáculos, este libro será la forma perfecta de revivir la experiencia de la gira y celebrar la conexión única que Taylor ha tenido con sus fans. ¡Incluso tendrá reflexiones compartidas por Taylor!

@taylorswift We’ll be kicking off the final leg of The Eras Tour this week, which is hard to comprehend. This tour has been the most wondrous experience and I knew I wanted to commemorate the memories we made together in a special way. Well, two ways actually. Excited to announce that The Official Eras Tour Book, filled with my own personal reflections, never-before-seen behind the scenes photos, all the magical memories you guys brought every single night AND …. The Tortured Poets Department: The Anthology on vinyl and CD will all be available for the first time ever only at @target starting Nov 29th. 🤍 International info coming soon! ♬ original sound - Taylor Swift

Pero eso no es todo, los amantes y coleccionistas de la música de Taylor podrán tener en sus manos 'The Tortured Poets Department: The Anthology', en vinilo y CD.

El álbum, el último de Taylor, fue lanzado el 19 de abril de 2024 y se presenta como una expansión de su álbum anterior, 'The Tortured Poets Department', ofreciendo a los Swifties un total de 31 canciones que exploran las complejidades de sus relaciones pasadas, la fama y la búsqueda de identidad.

Entre las canciones más destacadas se encuentra 'I Can Fix Him (No Really I Can)', donde la artista reflexiona sobre la creencia de que puede cambiar a una pareja problemática, un tema que muchos fans han asociado con la supuesta corta relación que tuvo con el músico británico Matty Healy, de la banda The 1975.

Otra pista significativa, 'Clara Bow', aborda la presión de ser una figura pública y el dolor que conlleva, todo mientras hace referencia a icónicas 'it girls' de la historia del entretenimiento. Este tema de la percepción pública se repite en 'Who's Afraid of Little Old Me?', donde se enfrenta las críticas y la presión de su fama​.

Con 'The Tortured Poets Department: The Anthology', Taylor continúa demostrando su maestría en contar historias a través de la música, lo que asegura que su legado en la industria siga creciendo y ahora los 'Swifties' podrán escucharlo en vinilo, con ese sonido tan característico que le dará a este trabajo, un nuevo aire aún más especial.

La última 'era' de 'The Eras Tour'

La gira mundial 'The Eras Tour' está actualmente en su última etapa, que finalizará en diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá. Desde su lanzamiento, ha sido un éxito rotundo, agotando entradas en estadios de todo el mundo y atrayendo a millones de fans.

Las próximas presentaciones de 'The Eras Tour' serán el 25, 26 y 27 de octubre en New Orleans, Luisiana, luego los primeros 3 días del mes de noviembre en Indianápolis, Indiana para después emprender vuelo a Canadá con 6 fechas en Toronto empezando el 14 y terminando el 23, y finalizar en Vancouver el 6, 7 y 8 de diciembre.

Dónde conseguir los nuevos productos de Taylor Swift

El Libro Oficial de fotografías de 'The Eras Tour', lleno de imagenes detrás de escena nunca antes vistas, recuerdos y reflexiones, y 'The Tortured Poets Department: The Anthology' en vinilo y CD estarán disponibles por primera vez exclusivamente en las tiendas por departamento Target a partir del 29 de noviembre.

Aunque conociendo la habilidad para los negocios de Taylor y su equipo, estamos confiados que pocos días después estarán en su sitio web.