Lee en inglés aquí

El lanzamiento de 'Kims Lost Words' (traducción: Las palabras perdidas de Kim), memorias de Kim Porter, fallecida exnovia de Sean 'Diddy' Combs, con quien duró cuatro años, está causando revuelo en Internet en medio del escándalo que rodea al magnate.

Desde el pasado 6 de septiembre, el libro de Porter salió a la venta en Amazon y ya ha alcanzado el número 1 de la lista de libros más vendidos del sitio.

'Kims Lost Words' fue lanzado casi una semana antes de la detención de Sean 'Diddy' Combs, generando una ola de reacciones. De acuerdo con el Daily Mail, el texto de 60 páginas fue publicado por Chris Todd, un productor de Los Ángeles.

Todd afirma haber recibido esta información de un dispositivo de almacenamiento que Kim Porter habría compartido con amigos antes de su repentina muerte hace casi seis años. El contenido ha levantado un gran interés, ya que, según Todd, se trata de palabras que Porter nunca pudo hacer públicas.

¿Se publicó bajo seudónimo por temor?

Al parecer, Todd publicó las memorias no autorizadas bajo el seudónimo de 'Jamal T. Millwood' y aparece como coautor, junto a Porter. Según el medio de comunicación, el libro ocupa actualmente el primer puesto de la lista de bestsellers de Amazon en la categoría de biografías de la parte occidental de Estados Unidos.

El libro, que está en boca de todos, acusa al magnate de la música 'Diddy', de 54 años de edad, de agredir a su difunta novia, de grabarse manteniendo relaciones con un adolescente estrella del pop y de celebrar fiestas sexuales junto a un ganador del Oscar y su esposa.

Sorprendentemente, los fans se han manifestado en la sección de comentarios de Amazon, y uno de ellos ha afirmado que ha llegado hasta la página 12 y ya ha detectado varios errores de tipografía, y afirma que se lee más como memorias que como diario, como muchos pregonan.

"No he oído hablar muy bien de la credibilidad de la editorial. No me convence que sean sus palabras", escribió un seguidor. Otro fan calificó de falso el contenido del libro, pero escribió que es "una perspectiva interesante".

Dicho esto, no todo el mundo cree que el libro sea falso. Un fan respondió: "A mí me parece" que es cierto, y añadió que espera que "el FBI lea este libro e investigue si es verdad".

Situación peligrosa

Combs y sus socios presuntamente participaron en tráfico sexual, trabajos forzados, transporte interestatal con fines de prostitución, coacción y seducción para ejercer la prostitución, delitos de narcóticos, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción a la justicia.

"Se trata de una situación peligrosa, y no quería apropiarme de las palabras de Kim. Pero ahora estoy dispuesto a dar la cara debido a la reciente detención de Sean Combs. Ahora [que] el gobierno federal ha actuado por fin, me siento más seguro para dar la cara", declaró Todd al 'Daily Mail'.

Kim Porter y Diddy empezaron a salir a finales de los 90, manteniendo una relación intermitente durante años.

Porter, madre de cuatro hijos, tuvo tres con Combs -el hijo Christian y las gemelas Jessie y D'Lilah- y un hijo mayor, Quincy, fruto de su relación con el cantante de R&B Al B. Sure!

La madre y ex modelo murió de neumonía en noviembre de 2018.