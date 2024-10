Clovis Nienow, el carismático ex-participante del exitoso reality de Telemundo, 'La Casa de los Famosos', acaba de dar un paso muy emocionante en su carrera al unirse como presentador oficial del programa matutino 'Hoy Día' de la misma cadena.

La noticia fue anunciada durante la transmisión del programa la mañana del lunes y también fue confirmada por Clovis en su cuenta de Instagram, donde expresó su entusiasmo por esta nueva etapa profesional​.

"Me emociona contarles esta gran noticia, me sumo a la familia de @hoydia ya oficial!! Estoy súper contento y feliz con esta oportunidad que me da la vida, Gracias a la gente que confío en mi, Gracias a Dios, Gracias a mi familia y a las personas que me quieren y me dan esa fuerza cada dia, gracias a todas esas personas que me apoyan y me quieren, eternamente agradecido #TeamClovis. Les prometo muchas Alegrías y Diversión." Aseguró el modelo de origen mexicano a sus 1.5 millones de seguidores en Instagram.

En 'Hoy Día', Clovis se suma al equipo que conforman: Penélope Menchaca, Andrea Meza, Chikybombom, el Chef Rafa y Carlos Calderón, quien se unió recientemente.

Entre las muestras de apoyo estamos seguros que hay una en particular que emocionó a Clovis, la de su novia Aleska Génesis. La modelo venezolana que conoció durante su paso por 'La Casa de los Famosos', y con la que actualmente tiene una relación: "Te mereces todo lo bonito mi amor.. estoy muy feliz y orgullosa de ti.. 😍 te Amo ❤️", escribió Génesis, a la publicación que al momento de esta nota cuenta con 23.200 "me gusta" y miles de comentarios.

Una pareja que lleva el concepto de 'reality'... Incluso después del 'reality'

La relación entre Clovis Nienow y Aleska Génesis ha sido un verdadero espectáculo mediático desde el primer momento. Clovis quedó completamente cautivado por el encanto de Aleska cuando entró en La Casa de los Famosos. Aunque intentó conquistar su corazón sin descanso, no fue hasta que ambos abandonaron el reality show y regresaron al mundo real que la chispa realmente encendió.

La propuesta de Clovis fue de película: ocurrió mientras practicaban buceo en un paraíso tropical. Desde ese momento, la pareja se ha vuelto inseparable, convirtiéndose en un apoyo incondicional el uno para el otro en cada paso que dan, tanto en lo personal como en lo profesional. ¡Son el ejemplo perfecto de cómo el amor florece fuera de las cámaras!

¡Un nuevo proyecto a la par con una nueva nariz!

Clovis Nienow está listo para brillar en su nuevo papel como presentador de 'Hoy Día', y lo hace con una cara completamente renovada gracias a su reciente rinoplastia.

¡Sí, lo has leído bien! Nienow decidió darle un toque fresco a su imagen justo a tiempo para unirse al equipo de Telemundo. La noticia fue confirmada por el propio Clovis en su Instagram, donde mostró su emoción y compartió detalles sobre su transformación​, asegurando que más que un retoque estético, se debió a un tema respiratorio, y que además de solucionar eso, habría aprovechado de darle otro aire a su rostro con un 'leve retoque'.

Lo cierto es que ya es oficial, Clovis Nienow emprende un nuevo camino que, si lo maneja con el mismo camino al que nos tiene acostumbrados, ¡estamos seguros que será un éxito!