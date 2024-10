Las peleas en proyectos de reality show como 'La Casa de los Famosos' o 'Rica, Famosa, Latina' son habituales debido a la cantidad de horas que los protagonistas pasan juntos y adicionalmente con las cámaras sobre ellos, causando fatiga y pesadez que manifiestan a través de discusiones.

Pero entre todas esas polémicas y disputas siempre hay un caso que se sale de las manos y que termina volviéndose, cuanto menos, viral.

Las producciones en distintos países de Latinoamérica han sido partícipe de conflictos que algunos son parte del guion que manejan los productores, pero otras veces estos enfrentamientos han sido genuinos y han llegado a acabar, incluso, con la química de los residentes de la casa.

Aquí haremos un repaso por varios de los mejores momentos -peores en realidad- que han vivido algunas de las celebridades que han protagonizado un reality show.

Rica, Famosa, Latina: la pelea entre Victoria del Rosal y Sandra Vidal que las mandó a ambas al hospital

Emitida en 2014 e inspirada en The Real Housewives, Rica, Famosa y Latina no decepcionó con sus más de 170 episodios, pero uno de ellos marcó pauta por haberse salido de las manos el supuesto guión donde las actrices Victoria del Rosal y Sandra Vidal iban a pelear por un vestido que una de ellas quería usar.

Sandra tenía lista el vestido para la comunión de su hijo cuando fue atacada por Victoria, que terminó echándole vino a la prenda y dejándola inutilizable, lo que desató una golpiza entre ambas que terminó con el uso de las copas donde bebían y múltiples en ambas de cara, cuello, brazo y manos, por lo que debieron ser trasladadas al hospital.

La casa de los Famosos 4: Tantos conflictos que hasta premiaron al 'mejor pleito'

La cuarta edición de la producción de Telemundo, 'La Casa de los Famosos' que vio como ganadora a Maripily Rivera, tuvo momentos intensos que contaron con discusiones y encontronazos, donde reinaron los insultos.

Los cara a cara de Lupillo Rivera y Alfredo Adame que casi terminan en golpes, así como también el choque entre Maripily y la modelo y animadora puertorriqueña Patricia Corcino, que le valió para ser nominados al 'mejor pleito' de la temporada.

Acapulco Shore: El nocáut de Eduardo 'El Chile' Miranda a Luis 'Potro' Caballero

Durante uno de los capítulos del reality Acapulco Shore de MTV Latinoamérica y gracias en parte al alcohol y el efecto de un tipo de estupefacientes, el influencer Eduardo 'El Chile' Miranda protagonizó uno de los momentos más bochornosos del show cuando golpeó en toda la quijada a Luis 'Potro' Caballero, presuntamente por haberle golpeado con una fruta.

Recientemente, Miranda, quien también fue parte de otro programa similar como 'Big Brother' y terminó ganando, dijo que parte del arranque que tuvo ante Caballero se debió al exceso de bebida, que le terminó causando un brote psicótico al final.

La venganza de los ex MX: Montserrath Ávila víctima de una paliza de Brenda Zambrano

Una de las cosas llamativas de los reality show es que pueden haber peleas de la nada. Un caso similar fue cuando la modelo Brenda Zambrano se dirigió hacia la influencer Monterrath Ávila y le lanzó una bebida en el rostro, para empezar a tomarla por su cabello y golpearla repetidamente.

El suceso quedó grabado de inmediato en los fanáticos del programa que buscaba hacer convivir a un grupo de solteros junto a sus exparejas.

La Casa de los Famosos México: Una insólita discusión por un mango entre Briggitte Bozzo y Mariana Echeverría

La segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México' dejó uno de los momentos más insólitos de toda la serie cuando Echeverría quiso racionarle un mango a Bozzo y esta última se quejó del acoso al que constantemente es sometida por los rencores entre ambas.

Al final, Bozzo termina quedándose con el mango pero a malas caras por parte de Mariana.

La Casa de los Famosos México: La salida de Adrián Marcelo debido a varios comentarios reprochables

El YouTuber y empresario Adrián Marcelo fue parte del equipo de la casa de los famosos hasta que conflictos con distintas mujeres lo llevaron a su salida temprana del reality.

Según un video difundido por la producción Marcelo conversó con la conductora Odalys Pérez, que le reprochó una conducta deplorable a raiz de la salida de Aracely Ordaz, conocida como Gomita, donde dijo "una mujer menos que maltratar".

Esto llevó a que Gala montes lo confrontara con fuertes argumentos, para dejarlo prácticamente sin palabras antes de abandonar el estudio.

Jersey Shore: La pelea de Ronnie Ortiz-Magro con un transeúnte callejero

Jershey Shore sin duda se convirtió en pilar de este tipo de contenidos, reuniendo en la televisión y con cámaras las 24 horas a ocho personas en Miami que convivían en casa.

Sin embargo, este contaba con la particularidad de que los habitantes de la residencia podían salir y pasear por las calles de Florida.

Esta característica se convirtió en una pesadilla cuando Ron salió con su pareja Sammi 'Sweetheart' a caminar y terminó cayéndose a golpes con un extraño que llevaba rato gritándoles y metiéndose con ellos durante su recorrido.

La Casa de los Famosos 4: Las comentarios de Maripily Rivera sobre la "falsedad" de Aleska Génesis

Uno de los momentos más intensos fue una discusión entre Maripily y Aleska Génesis durante una charla colectiva en la que ninguno de los otros concursantes quiso adentrarse.

Los comentarios se fueron poniendo cada vez más fuertes por parte de Rivera quien parece haber ganado ese round por una frase en particular que acabó con todo.

"Detrás de esa cara de 'mosquita muerta' se esconde una mujer falsa, irreal, lo siento mucho", fue el mensaje que sacudió a todos los aficionados al programa y le hizo ganar votos a futura ganadora con la audiencia.

La Casa de los Famosos México: Alfredo Adames vs. La Divaza, un cara a cara con todas las de la ley

Supuestos comentarios hechos por Alfredo Adames sobre la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez hicieron que La Divaza saliera a defender a su amiga, lo que derivó en un cara a cara en el que terminaron diciéndose de todo.

"Traté de construir una relación basada en la amistad y el respeto, pero veo que ante una persona tan baja, sucia, frustrada y amargada como tú no se puede lograr", fue parte del mensaje de Adames, para que segundos más tarde La Divaza lo enfrentara asegurando que "lamentablemente sigues haciendo comentario de odio contra las mujeres. No tienes redes sociales por una razón, y por ello no creo que debas estar en televisión", devolvió Pedro.