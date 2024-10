Los fanáticos de la banda de metal Iron Maiden están de luto luego que se conociera el fallecimiento de Paul Di'Anno, el primer cantante de la banda que hizo su debut en 1978 para abandonar el proyecto tres años después, en 1981.

Te puede interesar:: Duelo en la icónica banda mexicana Caifanes'

La confirmación llegó a manos de Stjepan Juras, publicista y periodista, cercano a Di'Anno, que informó sobre la veracidad de la muerte del vocalista que se produjo a los 66 por causas naturales mientras residía en su residencia en Salisbury, Maryland.

De manera más oficial Conquest Music también anunció la muerte del rockero y mandó condolencias hacia sus familiares.

"En nombre de su familia, Conquest Music lamenta confirmar la muerte de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di'Anno", expusieron en redes sociales.

Los allegados de Di'Anno también tuvieron palabras de despedida y resaltaron la carrera del artista gracias al despegue que tuvo con Iron Maiden.

"Paul fue un pilar en la formación de nuestra música y dejó una huella imborrable en nuestra carrera. Su energía y estilo inconfundible ayudaron a llevar a Iron Maiden a la escena internacional", emitieron en un breve comunicado.

El guitarrista y fundador de Iron Maiden, Steve Harris, también envió sentidas palabras para su excompañero de la agrupación.

"Es tan triste que se haya ido... Estuve en contacto con él hace poco, ya que nos enviábamos mensajes sobre el West Ham (equipo de la Premier League) y sus altibajos. Al menos seguía tocando hasta hace poco, era algo que lo mantenía en pie, estar ahí fuera siempre que podía. Todos lo vamos a extrañar. Descansa en paz, amigo", dijo.

Di'Anno fue fundamental para el despegue de Iron Maiden en la escena del rock y el metal. Formó parte de sus dos primeras producciones 'Iron Maiden' y 'Killers', en 1980 y 1981 respectivamente.

Sin embargo en 1983, su adicción al alcohol y las drogas que tuvo como punto de quiebre una gira en Japón culminó en la salida de la banda que comenzaba a despegar como una de las bandas más icónicas del metal desde que Black Sabbath revolucionó el género a finales de los años 70.

Su despedida temprana lo privó de ser parte del que sería uno de los álbumes más exitosos de la banda, 'The Number of the Beast', lanzado en 1984 y con Bruce Dickinson como voz principal que se mantiene hasta la actualidad.

Desde entonces comenzó a promover proyectos como solista y en nuevas agrupaciones como Gogmagog, Di'Anno's Battlezone, Killers, Rockfellas y Warhorse, todos con enfoque principal hacia el metal.

Para mala fortuna de Di'Anno ninguno de ellos tuvo el reconocimiento que logró Iron Maiden y aunque se mantuvo activo en las tarimas de todo el mundo por más de 30 años siempre lo hizo en menor escala.

La vida de Di'Anno también dio un giro en 2011 cuando se vio envuelto en un fraude al gobierno del Reino Unido por desfalco de más de 80.000 dólares, por lo que se mantuvo en prisión nueve meses antes de salir bajo libertad condicional.

Ya para 2021 recibió uno de los homenajes más soñados en su carrera con la exaltación al Salón de la Fama del Rock & Roll gracias a sus primeros trabajos con Iron Maiden.