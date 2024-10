En medio de lo que podría derivar en un nuevo juicio para revisar la condena a los hermanos Menéndez por asesinato de José y Kitty, sus padres, ahora el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón ha asegurado que estos no representan un peligro para la sociedad.

Te puede interesar:: Periodista que cubrió el primer juicio de los hermanos Menéndez cree que son asesinos a sangre fría

Una exclusiva de People reveló una conversación con Gascón a propósito de la revisión del caso de los hermanos Menéndez, que podría derivar en un nuevo juicio y una posible libertad de los acusados.

"Basándome en todo lo que sé, no creo que lo sean (peligrosos para la sociedad). Probablemente, no lo hayan sido durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo fueron. No creo que anduvieran por ahí matando gente o robando a la gente en la calle", explicó el funcionario durante la conversación.

También aseguró Gascón que espera mantener una conversación con unidades de habeas corpus y aquellos que velan por un nuevo veredicto, para dar a conocer la decisión en la oficina. Sin embargo dice que no será una decisión unilateral, porque en caso que la recomendación sea liberar a los Menéndez solo un juez podría aprobar la solicitud.

Gascón también se refirió a aquellos que no existió evidencia de abuso sexual y que los Menéndez cometieron el crimen a sangre fría, mientras que otros creen que con rehabilitación y con más de 20 años de condena pueden salir en libertad.

"Hay algunas personas en mi oficina que creen que no hay evidencia de abuso sexual. No estoy de acuerdo con eso, pero esa es ciertamente la posición que han adoptado algunas personas, y creen que deberían permanecer en prisión el resto de sus vidas", dice. "Hay otras personas en la oficina que creen que probablemente haya alguna evidencia de abuso sexual y, además, hay evidencia de rehabilitación. Así que, quiero decir, ciertamente tenemos algunos problemas", comentó.

Te puede interesar:: Los hermanos Menéndez estarían cada vez más cerca de una eventual liberación: detalles

De momento Erik y Lyle Menéndez se encuentran cumpliendo condena sin posibilidad de libertad condicional desde que fueron sentenciados en 1996, posterior a un primer juicio que quedó inconcluso por falta de acuerdo en la fiscalía.

Desde entonces su vida ha girado en medio de las conversaciones públicas en la sociedad sobre la presunta culpabilidad o inocencia del par.

"Si de hecho se han rehabilitado como se alega, y estamos revisando todo eso, han estado en prisión durante casi 35 años", expresó. "Treinta y cinco años es mucho tiempo para estar en prisión. Y especialmente cuando se analizan las circunstancias detrás de este caso, simplemente me parece que en algún momento tiene que haber un lugar para la redención y la rehabilitación. Pero, repito, si creo que deberían o no estar en prisión el resto de sus vidas, eso no es necesariamente lo que va a alterar mi decisión final. Mi decisión final va a depender realmente de evaluar la ley", finalizó.

Con el reciente estreno de 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story' y el documental 'The Menendez Brothers', donde hablan los protagonistas por primera vez en varios años, Netflix despertó un interés en el tema que ha llevado a miles de usuarios en redes sociales a empatizar con los asesinos y pidiendo su liberación.

El movimiento fue criticado por la fiscal que llevó el caso en el juicio inconcluso de 1993, que aparece en el recién estrenado documental con comentarios amenazantes hacia aquellos extremistas que pretenden amenazarla por su intención de encerrar a los Menéndez en ese momento.