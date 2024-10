Jason Kelce, exjugador de la NFL, y su esposa Kylie, llevaron a sus hijas, Wyatt y Elliotte, a su primer concierto de Taylor Swift en Miami el 18 de octubre de 2024.

La familia disfrutó de la experiencia en el Hard Rock Stadium, un evento que marcó el regreso de Taylor después de un breve descanso en su gira 'The Eras Tour', que ya se acerca a su desenlace el próximo mes de diciembre.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue una foto viral en la que Jason aparece con los ojos cerrados, lo que llevó a muchos a especular que estaba durmiendo durante el espectáculo.

En su podcast New Heights, donde es co-host con su hermano Travis Kelce, actual pareja de Taylor, Jason se defendió diciendo: "No, no estaba durmiendo. Estaba disfrutando de la música, simplemente sentado y sintiendo el momento".

También bromeó sobre sentirse observado, como si estuviera "en una pecera", lo que lo llevó a sentarse durante la actuación.

La evidencia que reveló que Jason no dormía

Durante el divertido podcast, Jason Kelce aseguró tener una prueba 'irrefutable' de que en efecto no estaba durmiendo en pleno concierto de Taylor, y es que en la imagen se puede ver que estaba moviendo su mano y eso solo quiere decir una cosa, que estaba sintiendo la música tan intensamente como las más de 60.000 personas que le acompañaban esa noche lluviosa en Miami.

El hermano mayor de los Kelce también fue enfático en asegurar que fue precisamente la lluvia lo que le dio a la presentación de Taylor un nivel que elevó el show y lo convirtió en uno de los mejores que ha visto en su vida.

Taylor Swift se muestra cada vez más cercana de la familia de Travis

Desde que Taylor y Travis anunciaron al mundo su relación, el nexo con la familia del 'guy on the Chiefs' es bastante cercano.

Esta conexión ha llevado a que toda la familia Kelce se convierta en un fenómeno mediático, con múltiples apariciones en eventos y elevando el podcast 'New Heights' de los hermanos a un éxito sin precedentes. Durante el concierto, Jason y Kylie se unieron a su madre, Donna Kelce, lo que hizo que la noche fuera aún más especial para todos.

Además, Jason ha revelado que tanto él como sus hijas son fanáticos de la música de Swift. Durante una transmisión en vivo del podcast, se les vio bailando al ritmo del mega hit 'Shake It Off', uno de los temas más emblemáticos de la cantautora.