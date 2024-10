¡Atención, Swifties! Taylor Swift sigue brillando en las etapas finales de su legendario 'The Eras Tour', y durante su paso por Miami, no pudo evitar rendir homenaje a su chico, Travis Kelce, quien acaba de llevar a los Kansas City Chiefs a la victoria sobre los 49ers en San Francisco. ¡Qué romántico!

Un toque especial en 'Karma'

Al cerrar la noche con su éxito 'Karma', Taylor hizo un pequeño cambio en la letra que dejó a todos emocionados. En lugar de cantar "Karma is the guy on the screen coming straight home to me", lo transformó en "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me" (Karma es el chico de los Chief, que viene directo a mi) Aunque había interpretado esta versión antes, ¡esta fue la primera vez que lo hizo sin Travis en la audiencia!

El año pasado, en un show en Argentina fue cuando la demostración de amor ocurrió por primera vez, Travis fue sorprendido disfrutando de la interpretación, mostrando su apoyo y emoción.

Aunque Kelce no pudo estar en los tres conciertos de Miami, su familia sí lo hizo, con su mamá, Donna Kelce, haciendo su debut en 'The Eras Tour' el 18 de octubre. Además, su hermano Jason, acompañado de su esposa y sus hijas, también estuvo presente. ¡Un verdadero apoyo familiar!

Antes de los shows en Miami, Taylor y Travis compartieron un fin de semana increíble en Nueva York, donde disfrutaron de cenas románticas y asistieron a un emocionante juego de playoff entre los New York Yankees y los Cleveland Guardians. ¡Sin duda, un tiempo de calidad para la pareja!

Momentos memorables en Miami

Las presentaciones en Miami no solo fueron sobre el amor. Durante el concierto, Taylor sorprendió a todos al traer a Florence Welch (de 'Florence and the Machine') al escenario para interpretar la canción 'Florida!!!'.

Esta actuación fue un tributo perfecto al sunshine state y mostró la química que ambas artistas ya habían compartido en su performance en Wembley en agosto. Además, Taylor deslumbró a sus fans con un nuevo jumpsuit durante la 'Era' de Reputation, lo que ha avivado los rumores sobre el posible relanzamiento de su exitosísimo álbum de 2017​.

¿Qué Sigue Para Taylor?

La gira 'The Eras Tour', que comenzó en marzo de 2023, ha llevado a Taylor por Asia, Australia, Europa, América del Norte y del Sur, y todavía hay más por venir. En los próximos meses, se presentará en Nueva Orleans, Indianápolis y Toronto, concluyendo su épico recorrido en Vancouver en diciembre. ¡No hay forma de que te lo pierdas!