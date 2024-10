El cantante colombiano J Balvin, uno de los grandes nombres de la música urbana, habló sobre la muerte de su amigo Liam Payne, quien en vida fuera integrante de One Direction, y no solo nos dejó con el corazón en la mano, sino que también nos hizo reflexionar sobre temas súper importantes, como la salud mental y el abuso de sustancias.

En una entrevista exclusiva con Enrique Santos, Balvin dejó claro que la partida de Liam lo afectó mucho. "Él no era colega, era un amigo", dijo el cantante colombiano, notablemente afectado por la pérdida. Admitió que la noticia lo dejó en shock total, pero también aprovechó para enviar un mensaje directo: "Hay que estar muy conscientes de la salud mental, pero también de las drogas, hacia dónde nos llevan".

En sus palabras:

E.S: "Recientemente falleció, desafortunadamente, un colega tuyo, Liam Payne, que también tuve la oportunidad de entrevistar y de conocer en persona, ¿cómo te ha afectado eso y algunas palabras que quieras decir al respecto?" J Balvin: "Mucho, mucho, mucho, porque él no era colega, él era un amigo, entonces sí me tiene muy en shock realmente la muerte del parcero y bueno, una vez más yo creo que hay que saber sobre la salud mental, pero también estar muy conscientes de la droga, hacia dónde nos lleva, ¿no? So, creo que hay que estar muy conscientes con eso".