La noche de los Latin Billboard 2024 estuvo marcada por momentos de gran emoción, sorpresas y celebraciones, como el hermoso encuentro en el escenario de Maluma y J Balvin. Sin embargo, la protagonista indiscutible fue Karol G, quien se alzó como la máxima ganadora de la gala, con ocho premos.

Este triunfo representa una especie de revancha para la artista colombiana, después de haber compartido protagonismo en ediciones anteriores con otros grandes nombres como Peso Pluma y Bad Bunny.

A pesar de que ninguno de los tres artistas más destacados asistió personalmente a la ceremonia, la gala, que tuvo lugar el pasado jueves pero fue transmitida el domingo por la noche, demostró ser el escenario perfecto para que Karol G brillara con fuerza. Entre los Latin Billboard que se llevó a casa están Canción del Año, Colaboración Vocal del Año y Canción del Año Streaming.

El artista mexicano y el Conejo obtuvieron seis premios cada uno. Bad Bunny, en particular, destacó con su álbum 'Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana', el cual fue reconocido como el Top Latin Album del Año y Álbum Latin Rhythm del Año. Su tema 'Mónaco' también fue premiado como la Canción del Año en la categoría de ventas, reafirmando su impacto en la industria musical.

Por su parte, Peso Pluma sigue afianzándose como uno de los artistas más importantes del momento, especialmente en el género regional mexicano, el cual ha logrado llevar a nuevos niveles de popularidad tanto en América Latina como en Estados Unidos.

Alejandro Sanz y Pepe Aguilar: homenaje a dos leyendas

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue el homenaje a dos leyendas de la música latina: Alejandro Sanz y Pepe Aguilar. El cantautor español fue galardonado con el Premio Billboard Trayectoria Artística, un reconocimiento a su impactante carrera que ha dejado una huella imborrable en la música en español. Aunque no interpretó ninguna canción, Sanz aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores y anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Palmeras en el jardín'.

"Hubo una época en la que hacer música en español no era tan fácil. No digo que ahora sea fácil, pero digo que lo disfruten mucho, que se sientan orgullosos por lo que se ha conseguido aquí a través de muchas generaciones, a través de muchos géneros diferentes", manifestó Sanz, tras dedicarle el premio a sus colegas y al público.

Congrats a @alejandrosanz por el #LatinBillboard Premio Billboard Trayectoria Artística 2024! 🙌✨ Un reconocimiento a un gran artista que marcó la historia de la música latina.



Listos para #PalmerasEnElJardín?

25/10🌴 pic.twitter.com/MCbIvcQDhz — sonymusiclatin (@SonyMusicLatin) October 21, 2024

Por otro lado, Pepe Aguilar fue reconocido con el Premio Billboard Salón de la Fama, un galardón que celebra su legado en la música regional mexicana. Durante la ceremonia, Aguilar deleitó a la audiencia con un popurrí de sus mayores éxitos, acompañado por un grupo de mariachis, demostrando que su voz sigue siendo tan poderosa como siempre.

Tras recordar que su carrera comenzó en 1990, Aguilar reflexionó que "la manera de permanecer ha sido por la pasión que me provoca mi música y por reinventarme cada vez que ha sido necesario. Un artista es tan bueno como el equipo que lo rodea. Esto va dedicado a todos los que confiaron en mí (...) Va para mi equipo y para mi público".

Con mucha emoción, @PepeAguilar acepta el Premio Billboard Salón de la Fama y lo dedica a quienes siempre han estado a su lado. ¡Gracias por el apoyo! 🙌🎶 #Billboards2024 #PremiosBillboard2024 pic.twitter.com/Sy2CEbD1Ax — Premios Billboard 🎤 (@LatinBillboards) October 21, 2024

El corazón de J Balvin

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Maluma apareció de sorpresa para darle el Premio Espíritu de la Esperanza a su amigo José Álvaro Osorio Balvin, el nombre de pila del artista.

"Jose es un gran representante no solo de nuestro país Colombia, sino de nuestro género. El que entrega sin pedir nada a cambio, ese es ese parcero", dijo Maluma al entregarle el premio, que el mismo recibió hace dos años. Tras agradecer el reconocimiento, Balvin indicó que trataba de no publicitar sus iniciativas de ayuda "porque creo que la mano izquierda no debe saber lo que hace la mano derecha".

Sin embargo, mencionó que su fundación trabaja a favor de la infancia y adolescencia vulnerable y las madres solteras y subrayó que estaban luchando contra el tráfico de niños.

"DIgan que no al tráfico de niños", dijo Balvin, quien antes había cantado una nueva versión de su canción 'Cosa de Locos', parte de 'Rayo', su álbum más reciente.

¡@JBALVIN canta "Cosa de Locos" en los Premios Billboard y pone a todo el mundo a bailar! 🎉🕺 ¡La fiesta está encendida! 🔥 #Billboards2024 #PremiosBillboard2024 pic.twitter.com/8i2bb2OGWp — Premios Billboard 🎤 (@LatinBillboards) October 21, 2024

¡Amamos esta sorpresa! 😱😍 Un abrazo de hermanos y parceros @maluma y @jbalvin en la entrega del premio especial Espíritu de la Esperanza 💚 #Billboards2024 #PremiosBillboard2024 pic.twitter.com/45LyDg8sc5 — Premios Billboard 🎤 (@LatinBillboards) October 21, 2024

@JBALVIN le dice a @maluma : "Antes éramos competencia, ahora somos hermanos" mientras acepta el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza. Agradece a Valentina Ferrer y resalta la importancia de cuidar a nuestros niños. 🌟❤️ pic.twitter.com/bRba1CuAik — Premios Billboard 🎤 (@LatinBillboards) October 21, 2024

Actuaciones memorables y nuevos talentos

La gala también estuvo marcada por actuaciones musicales que capturaron la diversidad y la riqueza de la música latina. Fuerza Regida, el popular grupo de música regional mexicana, tuvo un momento destacado al interpretar algunos de sus éxitos más conocidos, mientras que Xavi, el joven artista mexicano que ganó el premio al Nuevo Artista del Año, hizo vibrar a la audiencia con su interpretación de "La Diabla".

Además, Yandel y Chencho Corleone, dos pioneros del reguetón, se encargaron de ponerle sabor urbano a la noche con sus interpretaciones, mientras que la bachata llegó de la mano de Prince Royce, quien presentó su colaboración "Cosas de la Peda" junto a Gabito Ballesteros.

El legendario Grupo Niche, que puso a todos a bailar con su icónico tema "Cali Pachanguero", mientras que Proyecto Uno cerró la ceremonia con su clásico "Tiburón".