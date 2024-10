Los rumores de una relación entre el actor australiano Hugh Jackman y la actriz estadounidense Sutton Foster fueron alimentados esta semana por la noticia de que la estrella de la serie 'Younger' se está divorciando.

Foster, de 49 años, había estado casada por una década con el escritor Ted Griffin, conocido por su trabajo como guionista de 'Ocean's Eleven'

La solicitud se presenta en medio de crecientes especulaciones de que ahora está involucrada sentimentalmente con Hugh Jackman, su excompañero de reparto en 'The Music Man'.

La estrella de 'Younger' presentó sus papeles de divorcio para una separación sin disputas en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York a principios de esta semana.

¿Quién es Sutton Foster?

La actriz, cantante y bailarina nacida en el estado de Georgia había desarrollado una carrera principalmente en el teatro. De hecho, comenzó su carrera interpretando al personaje infantil más famoso del teatro musical: 'Anita la huerfanita'.

Era desconocida por el público en general hasta que fue escogida como protagonista de la exitosa serie 'Younger', en la que interpretaba a una mujer de 40 años que se hizo pasar por alguien de 20 para poder regresar al mercado laboral. Actualmente puede verse enApple TV+.

También es autora, su libro 'Hooked: How Crafting Saved My Life', tuvo una buena acogida cuando fue publicado en 2021.

Foster y Griffin se habían casado en octubre de 2014 durante una ceremonia privada en Santa Bárbara, California. Sutton incluso eligió su vestido de novia mientras aparecía en el programa de telerrealidad 'Say Yes to the Dress' en TLC.

La pareja comparte un hijo, a quien adoptaron juntos.

Hugh Jackman, enamorado de nuevo

Los rumores sobre los problemas maritales de la pareja surgieron cuando Foster estaba actuando junto a Jackman en la obra de teatrp 'The Music Man.' Según múltiples fuentes, Foster y Jackman, de 56 años, han desarrollado una relación romántica.

Un informante confirmó previamente su relación a 'Page Six', afirmando: "Están absolutamente enamorados y quieren pasar su vida juntos."

La pareja protagonizó 'The Music Man,' un éxito de Broadway, desde diciembre de 2021 a enero de 2023. La producción fue en gran parte exitosa, generando a menudo más de $3 millones por semana. Fuentes afirman que, a pesar de su fuerte conexión, han estado haciendo esfuerzos para mantener su relación fuera del ojo público. Una fuente comentó: "No es un secreto, pero intentan mantenerse bajo el radar."

Jackman, quien estuvo casado con Deborra-Lee Furness durante 27 años, solicitó el divorcio en septiembre de 2023. En una declaración conjunta, Jackman y Furness dijeron, "Hemos sido bendecidos al compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un maravilloso y amoroso matrimonio. Nuestro camino ahora está cambiando, y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual."

Comparten dos hijos juntos. Se informó por 'In Touch' en diciembre de 2023 que Jackman estaba involucrado con Foster.

En estas fotos, durante la entrega de los premios Tony, los principales al teatro estadounidense, puede verse su complicidad.