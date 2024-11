Pocas horas después de que Cazzu rompió el silencio sobre su separación de Christian Nodal, el artista de música regional mexicana hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Durante casi media hora, Nodal habló de porqué se terminó su relación con la madre de su única hija Inti y aseguró categóricamente que ni había sido infiel, ni su esposa Ángela Aguilar había sido su amante.

Desde un departamento en un piso alto y con maletas alrededor y preparándose para su concierto en Miami, Nodal confirmó que fue él quien puso fin a su romance de casi dos años con Cazzu. "Yo le dije, se me acabó el amor".

Las palabras de Cazzu

La artista argentina dio una entrevista en un canal de Youtube argentino respondiendo a comentarios que hizo Ángela sobre su relación con Nodal. La artista mexicoamericana dio a a entender que ella y su actual esposo tenían una relación de varios meses y que Cazzu estaba consciente de eso.

"Es una mentira", afirmó la argentina al respectoy esas declaraciones la llevaron a preguntarse cuándo comenzó de verdad la relación de su ahora ex y su actual esposa. "¿Cuándo estaba yo embarazada, cuándo estaba recién parida?", se preguntó. Además Ángela agregó que "aquí no se le rompió el corazón a nadie, lo que hizo que Cazzu se sintiera obligada a responder: "Se rompió un corazón. Se rompieron varios corazones. Se rompieron muchas cosas".

La reacción de Nodal

Nodal aparentemente se enteró de todo esto por las redes sociales y llamó a Cazzu. Según aseguró le dijo:

"¿En qué momento fue que yo estaba con con con mi esposa como amante en la relación mientras estaba con ella? Me dice no, que que vi una entrevista y que ok, que vi una entrevista y que Ángela dijo y que no sé qué. Pues yo lo que tengo entendido, porque yo no quiero hablar por nadie más que por mí, es que estamos en buenos términos o no sé, estuvimos en buenos términos. Estamos de acuerdo con no estar de acuerdo. Estamos en la misma página que se acabó el amor. ¡Yo nunca estuve con con nadie estando con Julieta!", subrayó.

" Yo le informé a ella. No puntualmente estoy con con Ángela ni mucho menos. Ya hemos terminado y todo. Y le dije Oye Julieta, hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien, quiero empezar a salir con alguien y es bastante público, entonces no quiero que que que se enreden las cosas. ¿Y así fue como surgió todo, no? Ya el cuento se lo saben más o menos ustedes", agregó

"Mi esposa jamás fue mi amante. Jamás hubo una, ni siquiera una conversación Ni nada. La única vez que hablamos fue para invitarla al foro Sol", insistió y reiteró varias veces que no había sido infiel. "Jamás iría por el mundo orgulloso de algo así. De una acción así. Yo como hombre, jamás haría eso y. Me da mucha. Tristeza, coraje, incomodidad, estar otra vez en esta posición. Pero es la que hay. Pues. O sea, es la que hay. Nunca fui infiel. Nunca hubo una tercera persona"

Además, agregó "Ángela y yo nos amamos. Decidimos casarnos. Quisimos estar juntos. No sé qué más añadir"-

Por otra parte, reitieró que no veía más a su hija porque estaba "trabajando mucho para hacerme un futuro".